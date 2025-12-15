Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 16 dicembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma martedì 16 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 09:00 – SPE
    Mercatini di Natale
  • Ore 09:30 – Chiesa San Michele Arcangelo
    Conferenza stampa – L’insediamento di Cuticchi
    A seguire – Museo Varisano: Inaugurazione mostra
  • Ore 14:30 – Sala Conferenza Soprintendenza
    Presentazione risultati indagini archeologiche
  • Dalle 12:41 alle 13:25 – Enna
    Passaggio della Fiamma Olimpica
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Raduno BEYBLADE X

BARRAFRANCA

  • Dalle 18:00 alle 22:00 – Chiostro Comunale (P.zza Regina Margherita)
    Mostra dei Presepi in concorso

TROINA

  • Ore 16:00 e 18:00 – The Real Escape
    Gioco dal vivo – Escape Room “I segreti del Führer”

PIETRAPERZIA

  • Ore 18:00 – Piazza Vittorio Emanuele
    Antichi Zampognari
  • Ore 19:30 – Piazza Vittorio Emanuele
    “Cabaret” con Sebi Picone e Babbo Natale

LEONFORTE

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “OI VITA MIA” di Pio e Amedeo

