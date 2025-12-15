Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 16 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma martedì 16 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 09:00 – SPE
Mercatini di Natale
- Ore 09:30 – Chiesa San Michele Arcangelo
Conferenza stampa – L’insediamento di Cuticchi
A seguire – Museo Varisano: Inaugurazione mostra
- Ore 14:30 – Sala Conferenza Soprintendenza
Presentazione risultati indagini archeologiche
- Dalle 12:41 alle 13:25 – Enna
Passaggio della Fiamma Olimpica
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Raduno BEYBLADE X
BARRAFRANCA
- Dalle 18:00 alle 22:00 – Chiostro Comunale (P.zza Regina Margherita)
Mostra dei Presepi in concorso
TROINA
- Ore 16:00 e 18:00 – The Real Escape
Gioco dal vivo – Escape Room “I segreti del Führer”
PIETRAPERZIA
- Ore 18:00 – Piazza Vittorio Emanuele
Antichi Zampognari
- Ore 19:30 – Piazza Vittorio Emanuele
“Cabaret” con Sebi Picone e Babbo Natale
LEONFORTE
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione film “OI VITA MIA” di Pio e Amedeo
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.