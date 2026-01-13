Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 13 gennaio 2026

2 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma martedì 13 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 18:00 – Dragon Scale
    Beyblade

TROINA

  • Ore 16:00 e 18:00 – The Real Escape
    Gioco dal vivo – Escape Room “I segreti del Führer”
    Su prenotazione

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

