Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 13 gennaio 2026

Questi gli eventi in programma martedì 13 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 18:00 – Dragon Scale
Beyblade
TROINA
- Ore 16:00 e 18:00 – The Real Escape
Gioco dal vivo – Escape Room “I segreti del Führer”
Su prenotazione
