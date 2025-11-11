Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 11 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma martedì 11 novembre in provincia di Enna.
ENNA
• Ore 17:00 – DRAGON SCALE
Prova dimostrativa del gioco Gaslands.
▪ Ore 18:00 – URBAN CENTER (Museo delle Confraternite)
Inaugurazione “Itinerarium” – Mostra fotografica di Massimiliano Ferro
▪ Ore 18:00 – 64 ROOMS
AperiKampus – Tema anni 2000 (Music selection by Rori).
▪ M4 LOUNGE DRINK
Esperienza di gusto tra vino novello, castagne, lenticchie e pane cunzatu.
▪ Ore 23:30 – MR. RED
Gravità in Tour (evento con prevendita)
VILLAROSA
• Ore 16:00 – Piazza Vittorio Emanuele
Festa di San Martino – L’Osteria in piazza (degustazione di prodotti tipici “Sapori di Autunno”)
• Ore 17:30 – Piazza Vittorio Emanuele
Alibi Experience – Degustazione dei vini Musita.
PIAZZA ARMERINA
▪ Ore 18:30 – OTTANTASETTE
Aperitivo con live dei Romano Bros.
LEONFORTE
• Ore 18:30 e 21:00 – CINEVOLUTION
Proiezione del film Dracula.
CENTURIPE
• Ore 21:00 – KENTO RESORT
Saint Martin – Musica, karaoke e vino.
