Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di martedì 11 novembre 2025

8 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma martedì 11 novembre in provincia di Enna.

ENNA

• Ore 17:00 – DRAGON SCALE

Prova dimostrativa del gioco Gaslands.

▪ Ore 18:00 – URBAN CENTER (Museo delle Confraternite)

Inaugurazione “Itinerarium” – Mostra fotografica di Massimiliano Ferro

▪ Ore 18:00 – 64 ROOMS

AperiKampus – Tema anni 2000 (Music selection by Rori).

▪ M4 LOUNGE DRINK

Esperienza di gusto tra vino novello, castagne, lenticchie e pane cunzatu.

▪ Ore 23:30 – MR. RED

Gravità in Tour (evento con prevendita)

VILLAROSA

• Ore 16:00 – Piazza Vittorio Emanuele

Festa di San Martino – L’Osteria in piazza (degustazione di prodotti tipici “Sapori di Autunno”)

• Ore 17:30 – Piazza Vittorio Emanuele

Alibi Experience – Degustazione dei vini Musita.

PIAZZA ARMERINA

▪ Ore 18:30 – OTTANTASETTE

Aperitivo con live dei Romano Bros.

LEONFORTE

• Ore 18:30 e 21:00 – CINEVOLUTION

Proiezione del film Dracula.

CENTURIPE

• Ore 21:00 – KENTO RESORT

Saint Martin – Musica, karaoke e vino.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

