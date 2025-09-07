Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di lunedì 8 settembre 2025

4 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma lunedì 8 settembre in provincia di Enna.

CALASCIBETTA

Ore 19:00 – Festeggiamenti religiosi in onore di Maria SS. di Buonriposo animati dal Corpo Bandistico Città di Calascibetta “A. Giunta”

Ore 21:30 – Festa di Buonriposo: spettacolo pirotecnico

Ore 21:45 – Festa di Buonriposo: Premiazione Caccia al Tesoro

Ore 22:30 – Festa di Buonriposo: Spettacolo musicale Alborosie – Heavy Hammer Sound – Live dj set

CERAMI

Festa della Madonna della Lavina

Ore 20:00 – Tradizionale salsicciata. Allieterà la serata il gruppo musicale “Suoni di Romagna” (Sorgente Lavina)

VILLAROSA

Festa della Madonna della Catena

Ore 22:00 – Piazza Madonna della Catena: “Sicilia in Festa”, spettacolo con Antonio Balistreri, Peppone canta De André, Sandro Vergato e Lillo Puccio. Presenta Diego Caltabiano

