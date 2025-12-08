Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di lunedì 8 dicembre 2025

5 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma lunedì 8 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 17:00 – Libreria Mondadori
    MACRAMÈ con Simona Schincaglia
  • Ore 19:00 – Mood
    AperiMood
  • Ore 21:00 – Teatro Neglia
    Spettacolo musicale teatrale “Controcanto Collettivo”

ASSORO

  • Ore 09:30
    Escursione “Il borgo dello zolfo” a cura di Officina AgroCulturale Cafeci
  • Piazza Umberto I e vie del centro
    Dalle 18:00 apertura mercatini e LAB Christmas (calcio balilla, letterine, gadget);
    apertura presepe (Cripta Basilica S. Leone);
    Street band itinerante in via Crisa;
    Degustazione gratuita di torrone (stand Peccati di Gola);
    giocoleria e trampolieri in Piazza Umberto.

BARRAFRANCA

  • Ore 09:00 – Piazza Regina Margherita
    Tradizionale “Muffuletta”

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Ore 20:00 – Chiesa San Giuseppe
    Apertura presepe artistico, visitabile tutti i giorni fino al 06/01
    dalle 17:00 alle 20:00

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 18:00 – Actually
    “Si accendono le luci”
    Dj Eros

CERAMI

  • Ore 19:00 – Piazza Marconi
    Accensione albero a cura della Pro Loco Cerami APS
    Presso plesso scolastico Mostra fotografica

VILLAPRIOLO

  • Ore 19:00 – Piazzale antistante Chiesa S. Giuseppe
    Accensione albero di Natale

VILLAROSA

  • Ore 19:30 – Piazza Vittorio Emanuele
    Accensione albero di Natale
  • Ore 20:00 – Chiesa Madre S. Giacomo Maggiore
    Trio con pianoforte “Dal solo al dialogo”

TROINA

  • Ore 17:30 – Ex poliambulatorio
    “Illuminiamo insieme il Natale con creatività e cuore”

LEONFORTE

  • Ore 17:30 – Piazza IV Novembre
    “Natale con i personaggi Disney” a cura di Animazione Il Delfino

AGIRA

  • Sicilia Outlet Village
    A Million Dreams for Christmas

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

