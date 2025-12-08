Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di lunedì 8 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma lunedì 8 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 17:00 – Libreria Mondadori
MACRAMÈ con Simona Schincaglia
- Ore 19:00 – Mood
AperiMood
- Ore 21:00 – Teatro Neglia
Spettacolo musicale teatrale “Controcanto Collettivo”
ASSORO
- Ore 09:30
Escursione “Il borgo dello zolfo” a cura di Officina AgroCulturale Cafeci
- Piazza Umberto I e vie del centro
Dalle 18:00 apertura mercatini e LAB Christmas (calcio balilla, letterine, gadget);
apertura presepe (Cripta Basilica S. Leone);
Street band itinerante in via Crisa;
Degustazione gratuita di torrone (stand Peccati di Gola);
giocoleria e trampolieri in Piazza Umberto.
BARRAFRANCA
- Ore 09:00 – Piazza Regina Margherita
Tradizionale “Muffuletta”
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Ore 20:00 – Chiesa San Giuseppe
Apertura presepe artistico, visitabile tutti i giorni fino al 06/01
dalle 17:00 alle 20:00
PIAZZA ARMERINA
- Ore 18:00 – Actually
“Si accendono le luci”
Dj Eros
CERAMI
- Ore 19:00 – Piazza Marconi
Accensione albero a cura della Pro Loco Cerami APS
Presso plesso scolastico Mostra fotografica
VILLAPRIOLO
- Ore 19:00 – Piazzale antistante Chiesa S. Giuseppe
Accensione albero di Natale
VILLAROSA
- Ore 19:30 – Piazza Vittorio Emanuele
Accensione albero di Natale
- Ore 20:00 – Chiesa Madre S. Giacomo Maggiore
Trio con pianoforte “Dal solo al dialogo”
TROINA
- Ore 17:30 – Ex poliambulatorio
“Illuminiamo insieme il Natale con creatività e cuore”
LEONFORTE
- Ore 17:30 – Piazza IV Novembre
“Natale con i personaggi Disney” a cura di Animazione Il Delfino
AGIRA
- Sicilia Outlet Village
A Million Dreams for Christmas
