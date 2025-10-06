Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di lunedì 6 ottobre 2025

2 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma lunedì 6 ottobre in provincia di Enna.

Enna

Ore 15:00 – Auditorium “Pettinato”
Convegno “Mafia e Antimafia: la scuola e la public history”

Ore 18:30–20:00 – Campo di Atletica Leggera “Tino Pregadio”
Mini Rugby per ragazze e ragazzi 5–17+ (su prenotazione)

Ore 19:00 – Mood
AperiMood II – The sequel

Ore 19:30 – Principato di Sicilia
“Masterclass Botanical Experience” (evento su prenotazione)

Piazza Armerina

Agriturismo Bannata

Mostra dedicata a Yvonne Kohler.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

