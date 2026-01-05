Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di lunedì 5 gennaio 2026

2 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma lunedì 5 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 18:30–20:30 – Quartiere Fundrisi
    Mostra presepi
  • Ore 19:30 – Chiesa del Carmine
    Concerto inaugurale per la riapertura della chiesa “Un’armonia che ritorna”
    Ingresso libero
  • Ore 19:00 – Mood
    AperiMood – Happy New Year Goodvibers
  • Ore 20:00 – Barrios
    Queer Karaoke Night
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Italians Do It Better
    Mistical Sound & Jahmuntu (from Palermo) – Resident Sound Enna Massive
  • Ore 22:30 – 94100 2.0
    La Befana vien di notte
    Dj set Pauljey
    Ingresso gratuito

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Ore 17:00
    I Magi… il Viaggio – Rievocazione e rappresentazione della Natività

ASSORO

  • Dalle 19:00 alle 21:00 – Via Crisa
    Musica con DJ Alex

CALASCIBETTA

  • Ore 20:00 – Circolo Unione di Cultura
    Tombolata della Befana
  • Ore 22:00 – Ochianu
    Il Karaoke – Volume 1

LEONFORTE

  • Ore 18:00 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
  • Ore 23:00 – Dejavù
    Epiphany Party – Cardillo Deejay
    Ingresso in lista e in coppia

TROINA

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
  • Ore 21:00 – Centro polivalente Peppino Impastato
    Tutti a ballare il liscio con il gruppo La Kimera

BARRAFRANCA

  • Dalle 18:00 alle 22:00 – Chiostro comunale
    Mostra dei Presepi in concorso – 5ª edizione

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 19:00 – Actually
    Aperitivo & DJ set – Sound set Eros Conti
  • Ore 22:00 – The Twins
    The Twins Gold Edition – edizione 2
    DJ set Daniele Marino e Enzo Arena

CERAMI

  • Ore 21:00 – Auditorium “Fratel Biagio Conte”
    Spettacolo teatrale “Finché morte non ci separi”
  • Ore 22:00 – La Fenice
    “Due Re Magi fuori dal presepe” Live – iTunes Tunz
    Live – iTunes Tunz – Crazy Acoustic Duo

AGIRA

  • Ore 22:00 – Nessun Dorma
    Rockphania – Epifania in Rock
    Performances by Estemporanea (Italian Rock Band) e DJ set
  • Ore 23:00 – Sala Sgroi
    Epiphany Night Party
    Music selected by Bruno Deejay
    Ingresso in lista

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

