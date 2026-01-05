Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di lunedì 5 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma lunedì 5 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 18:30–20:30 – Quartiere Fundrisi
Mostra presepi
- Ore 19:30 – Chiesa del Carmine
Concerto inaugurale per la riapertura della chiesa “Un’armonia che ritorna”
Ingresso libero
- Ore 19:00 – Mood
AperiMood – Happy New Year Goodvibers
- Ore 20:00 – Barrios
Queer Karaoke Night
- Ore 22:00 – Sorseggio
Italians Do It Better
Mistical Sound & Jahmuntu (from Palermo) – Resident Sound Enna Massive
- Ore 22:30 – 94100 2.0
La Befana vien di notte
Dj set Pauljey
Ingresso gratuito
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Ore 17:00
I Magi… il Viaggio – Rievocazione e rappresentazione della Natività
ASSORO
- Dalle 19:00 alle 21:00 – Via Crisa
Musica con DJ Alex
CALASCIBETTA
- Ore 20:00 – Circolo Unione di Cultura
Tombolata della Befana
- Ore 22:00 – Ochianu
Il Karaoke – Volume 1
LEONFORTE
- Ore 18:00 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
- Ore 23:00 – Dejavù
Epiphany Party – Cardillo Deejay
Ingresso in lista e in coppia
TROINA
- Ore 18:30 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
- Ore 21:00 – Centro polivalente Peppino Impastato
Tutti a ballare il liscio con il gruppo La Kimera
BARRAFRANCA
- Dalle 18:00 alle 22:00 – Chiostro comunale
Mostra dei Presepi in concorso – 5ª edizione
PIAZZA ARMERINA
- Ore 19:00 – Actually
Aperitivo & DJ set – Sound set Eros Conti
- Ore 22:00 – The Twins
The Twins Gold Edition – edizione 2
DJ set Daniele Marino e Enzo Arena
CERAMI
- Ore 21:00 – Auditorium “Fratel Biagio Conte”
Spettacolo teatrale “Finché morte non ci separi”
- Ore 22:00 – La Fenice
“Due Re Magi fuori dal presepe” Live – iTunes Tunz
Live – iTunes Tunz – Crazy Acoustic Duo
AGIRA
- Ore 22:00 – Nessun Dorma
Rockphania – Epifania in Rock
Performances by Estemporanea (Italian Rock Band) e DJ set
- Ore 23:00 – Sala Sgroi
Epiphany Night Party
Music selected by Bruno Deejay
Ingresso in lista
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.