Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di lunedì 3 novembre 2025

Questi gli eventi in programma lunedì 3 novembre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 19:00 – Mood
AperiMood
PIAZZA ARMERINA
Ore 19:00 e 21:30 – CineGaribaldi
Proiezione film “La vita è così”
LEONFORTE
Ore 18:30 e 21:30 – CineEvolution
Proiezione film “La vita è così”
