Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di lunedì 3 novembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma lunedì 3 novembre in provincia di Enna.

ENNA

Ore 19:00 – Mood

AperiMood

PIAZZA ARMERINA

Ore 19:00 e 21:30 – CineGaribaldi

Proiezione film “La vita è così”

LEONFORTE

Ore 18:30 e 21:30 – CineEvolution

Proiezione film “La vita è così”

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

