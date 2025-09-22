Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di lunedì 22 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma lunedì 22 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 17:30/19:30 – Associazione Magma (Via Roma 105): Laboratorio pittorico gratuito per bambini.
Ore 18:30/20:00 – Campo Atletica Leggera di Pergadio: Corso di mini rugby per bambini e ragazzi dai 5 ai 17 anni (evento su prenotazione)
Ore 19:00 – Al Mood: “AperiMood – Il Sequel”
