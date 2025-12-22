Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di lunedì 22 dicembre 2025

4 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma lunedì 22 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 18:00 – Strade del centro
    “Kore”: Musica itinerante
  • Ore 19:00 – Mood
    AperiMood

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 17:00 – Biblioteca Comunale
    Le case delle fiabe in biblioteca
  • Ore 19:30 – Teatro Garibaldi
    Sogni di Natale – Musica, danza e spettacolo
    Ingresso gratuito
  • Ore 19:30 – Palazzo Trigona
    Da Picasso a Warhol – La ceramica dei grandi artisti

VILLAROSA

  • Ore 17:30 – Biblioteca Comunale
    Spettacolo dei burattini “Le dis-avventure di Babbo Natale e la Befana” e laboratorio creativo

TROINA

  • Ore 18:00-20:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film Zootropolis 2

BARRAFRANCA

  • Ore 18:30 – Via Macallè
    Zampognari, canti siciliani e musica popolare

AIDONE

  • Ore 19:00 – Cineteatro Herbita
    Magic Christmas con “Mago Clap”

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

