Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di lunedì 22 dicembre 2025

Questi gli eventi in programma lunedì 22 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 18:00 – Strade del centro
“Kore”: Musica itinerante
- Ore 19:00 – Mood
AperiMood
PIAZZA ARMERINA
- Ore 17:00 – Biblioteca Comunale
Le case delle fiabe in biblioteca
- Ore 19:30 – Teatro Garibaldi
Sogni di Natale – Musica, danza e spettacolo
Ingresso gratuito
- Ore 19:30 – Palazzo Trigona
Da Picasso a Warhol – La ceramica dei grandi artisti
VILLAROSA
- Ore 17:30 – Biblioteca Comunale
Spettacolo dei burattini “Le dis-avventure di Babbo Natale e la Befana” e laboratorio creativo
TROINA
- Ore 18:00-20:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film Zootropolis 2
BARRAFRANCA
- Ore 18:30 – Via Macallè
Zampognari, canti siciliani e musica popolare
AIDONE
- Ore 19:00 – Cineteatro Herbita
Magic Christmas con “Mago Clap”
