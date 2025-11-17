Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di lunedì 17 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma lunedì 17 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 17:30 – Formazione S.P. (via Libertà 81)
Incontro con il professore Carmelo Nigrelli all’interno della Scuola di Formazione Politica Napoleone Colajanni.
- Ore 19:00 – Mood
AperiMood.
LEONFORTE
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione del film “Io sono Rosa Ricci”.
PIAZZA ARMERINA
- Ore 19:00 e 21:30 – Cinegaribaldi
Proiezione del film “Dracula”.
