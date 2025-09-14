Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di lunedì 15 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma lunedì 15 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 19:00 – Mood: AperiMood II sequel
Dalle ore 18:30 alle 20:00 – Campo di atletica leggera: Corso di Mini Rugby (su prenotazione)
CENTURIPE
Ore 21:00 – Piazza Duomo: Friends in Music (Band Live)
