Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di lunedì 1 settembre 2025

Questi gli eventi in programma lunedì 1 settembre in provincia di Enna.
LEONFORTE
Ore 09:00 – Stadio Comunale: apertura “Festa dello Sport” a cura della Consulta Giovanile
NISSORIA
Ore 09:00 – Protezione Civile: apertura campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile” a cura dell’Associazione Trinacria
PIAZZA ARMERINA
Ore 21:00 – Villa Romana del Casale: Naxos in Musica, Coldplay & Queen Experience (evento a pagamento)