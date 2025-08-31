Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di lunedì 1 settembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento. Potete segnalare i vostri eventi direttamente su Instagram (CosafareaEnna) oppure scrivendo a redazione@ennalive.it.

Questi gli eventi in programma lunedì 1 settembre in provincia di Enna.

LEONFORTE

Ore 09:00 – Stadio Comunale: apertura “Festa dello Sport” a cura della Consulta Giovanile

NISSORIA

Ore 09:00 – Protezione Civile: apertura campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile” a cura dell’Associazione Trinacria

PIAZZA ARMERINA

Ore 21:00 – Villa Romana del Casale: Naxos in Musica, Coldplay & Queen Experience (evento a pagamento)

