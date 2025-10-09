Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 9 ottobre 2025

6 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma giovedì 9 ottobre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ  

ENNA

“Enna per lo Sport”

  • Dalle 09:30 alle 12:30 – Piazza Umberto I e Piazza VI Dicembre
    Esibizione Torball e Showdown, pallavolo, Aikido, judo, tiro con l’arco, bocce, tennistavolo.
  • Ore 17:00 – Campo di Atletica “Tino Pregadio”
    Corsa per la vita, amichevoli di rugby, basket, calcio e pallamano.
  • Ore 17:30 – Campo di Atletica “Tino Pregadio”
    Esibizione corpo libero La Contea.
  • Ore 19:00 – Campo di Atletica “Tino Pregadio”
    Momento di sensibilizzazione e saluti istituzionali.
  • Ore 21:00 – Campo di Atletica “Tino Pregadio”
    Esibizione atleti società Consolini.

Altri eventi

  • Ore 10:00/18:00 – Urban Center
    Mostra collettiva (Giornate Europee del Patrimonio 2025).
  • Ore 09:30 – Piazza Vittorio Emanuele
    Giornata Mondiale della Vista: gazebo IAPB con materiale informativo.
  • Ore 10:00 – UICI
    Conferenza stampa UICI per la Giornata Mondiale della Vista.
  • Ore 11:00 – UICI
    Screening oculistici gratuiti (su prenotazione).
  • Ore 16:00 – Urban Center
    Incontro con la scrittrice Giusi Quarenghi (per docenti ed educatori)
  • Ore 17:00/19:00 – Ass.ne Luciano Lama
    Workshop “Dall’idea all’azione: Progettazione sociale”
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Raduno e prove libere Beyblade X.
  • Ore 18:30 – Teatro F.P. Neglia
    “El Futbol” con Ettore Bassi, Gianvito Pulzone, Oscar Bellomo – regia Francesco Branchetti. (Evento a pagamento)
  • Ore 20:00 – Dragon Scale
    Torneo Yu-Gi-Oh!
  • Siciliamo
    Aperitivo & DjSet – Dj Samu & Gabry Dj.

PIAZZA ARMERINA

  • Agriturismo Bannata – Mostra dedicata a Yvonne Kohler.
  • Ore 22:00 – Highlander
    Jam Session – Live Experience.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ