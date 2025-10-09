Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 9 ottobre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma giovedì 9 ottobre in provincia di Enna.
ENNA
“Enna per lo Sport”
- Dalle 09:30 alle 12:30 – Piazza Umberto I e Piazza VI Dicembre
Esibizione Torball e Showdown, pallavolo, Aikido, judo, tiro con l’arco, bocce, tennistavolo.
- Ore 17:00 – Campo di Atletica “Tino Pregadio”
Corsa per la vita, amichevoli di rugby, basket, calcio e pallamano.
- Ore 17:30 – Campo di Atletica “Tino Pregadio”
Esibizione corpo libero La Contea.
- Ore 19:00 – Campo di Atletica “Tino Pregadio”
Momento di sensibilizzazione e saluti istituzionali.
- Ore 21:00 – Campo di Atletica “Tino Pregadio”
Esibizione atleti società Consolini.
Altri eventi
- Ore 10:00/18:00 – Urban Center
Mostra collettiva (Giornate Europee del Patrimonio 2025).
- Ore 09:30 – Piazza Vittorio Emanuele
Giornata Mondiale della Vista: gazebo IAPB con materiale informativo.
- Ore 10:00 – UICI
Conferenza stampa UICI per la Giornata Mondiale della Vista.
- Ore 11:00 – UICI
Screening oculistici gratuiti (su prenotazione).
- Ore 16:00 – Urban Center
Incontro con la scrittrice Giusi Quarenghi (per docenti ed educatori)
- Ore 17:00/19:00 – Ass.ne Luciano Lama
Workshop “Dall’idea all’azione: Progettazione sociale”
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Raduno e prove libere Beyblade X.
- Ore 18:30 – Teatro F.P. Neglia
“El Futbol” con Ettore Bassi, Gianvito Pulzone, Oscar Bellomo – regia Francesco Branchetti. (Evento a pagamento)
- Ore 20:00 – Dragon Scale
Torneo Yu-Gi-Oh!
- Siciliamo
Aperitivo & DjSet – Dj Samu & Gabry Dj.
PIAZZA ARMERINA
- Agriturismo Bannata – Mostra dedicata a Yvonne Kohler.
- Ore 22:00 – Highlander
Jam Session – Live Experience.
