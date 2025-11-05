Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 6 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma giovedì 6 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle ore 10:00 – Università Kore
Festival “Civitas Educationis. Visioni, sensi, orizzonti”
- Dalle ore 15:00 – Sporting Club Enna
Enna Padel Festival
- Ore 16:30 – Pro Loco
Open Day – corsi di danza: balli di gruppo, balli di coppia (su prenotazione).
- Ore 16:30 – Dragon Scale
Raduno e prove libere Beyblade X
- Ore 18:00 – Dragon Scale
Torneo Standard Yu-Gi-Oh
- Ore 19:00 – Al Kenisa
Oltre il binario – CORPI – Esplorare l’intersessualità attraverso la storia di una persona intersex
- Ore 22:00 – Sorseggio
Loneliness – Djset Balza
PIAZZA ARMERINA
- Ore 22:30 – Highlander Pub
Jam Session con Musaica
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.