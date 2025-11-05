Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 6 novembre 2025

8 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma giovedì 6 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Dalle ore 10:00 – Università Kore
    Festival “Civitas Educationis. Visioni, sensi, orizzonti”
  • Dalle ore 15:00 – Sporting Club Enna
    Enna Padel Festival
  • Ore 16:30 – Pro Loco
    Open Day – corsi di danza: balli di gruppo, balli di coppia (su prenotazione).
  • Ore 16:30 – Dragon Scale
    Raduno e prove libere Beyblade X
  • Ore 18:00 – Dragon Scale
    Torneo Standard Yu-Gi-Oh
  • Ore 19:00 – Al Kenisa
    Oltre il binario – CORPI – Esplorare l’intersessualità attraverso la storia di una persona intersex
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Loneliness – Djset Balza

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 22:30 – Highlander Pub
    Jam Session con Musaica

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

