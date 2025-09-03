Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 4 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma giovedì 4 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 17:00 – PIZZA ENNA FEST, Piazza Umberto I: laboratorio “Mani in Pasta” con i ragazzi dell’Associazione La Contea
Ore 18:00 Piazza Vittorio Emanuele: Pullman Azzurro, simulazioni di guida a cura degli operatori della Polizia di Stato (iniziativa nell’ambito del PIZZA ENNA FEST)
Ore 21:00 – PIZZA ENNA FEST, Piazza Umberto I: Concerto Happy Hour Tribute “Ligabue”
AGIRA
Ore 20:00 – Chiesa Santa Maria degli Angeli: concerto “I love Brahms” (evento gratuito)
CALASCIBETTA
Ore 20:30 – Festa di Buonriposo: Moysa Street Band
Ore 22:30 – Festa di Buonriposo: spettacolo musicale del gruppo folkloristico Kore di Enna
TROINA
Ore 20:30 – Stadio Comunale: 3° Partita della Solidarietà (quadrangolare di calcio)