Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 4 settembre 2025

31 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma giovedì 4 settembre in provincia di Enna.

ENNA

Ore 17:00 – PIZZA ENNA FEST, Piazza Umberto I: laboratorio “Mani in Pasta” con i ragazzi dell’Associazione La Contea

Ore 18:00 Piazza Vittorio Emanuele: Pullman Azzurro, simulazioni di guida a cura degli operatori della Polizia di Stato (iniziativa nell’ambito del PIZZA ENNA FEST)

Ore 21:00 – PIZZA ENNA FEST, Piazza Umberto I: Concerto Happy Hour Tribute “Ligabue”

AGIRA

Ore 20:00 – Chiesa Santa Maria degli Angeli: concerto “I love Brahms” (evento gratuito)

CALASCIBETTA

Ore 20:30 – Festa di Buonriposo: Moysa Street Band

Ore 22:30 – Festa di Buonriposo: spettacolo musicale del gruppo folkloristico Kore di Enna

TROINA

Ore 20:30 – Stadio Comunale: 3° Partita della Solidarietà (quadrangolare di calcio)

