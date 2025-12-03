Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 4 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma giovedì 4 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
ITINERARIUM – Mostra fotografica di M. Ferro
- Ore 18:00 – Dragon Scale
Torneo Yu-Gi-Oh
- Ore 20:30 – San Cristobal
Joker Show
-
Ore 22:00 – Sorseggio
Loneliness – dj set Albas
NICOSIA
- Raccolta giocattoli per bambini
Porta giocattoli nuovi o usati in ottimo stato nei punti di raccolta: Cartolibreria Agorà, Erboristeria Il Germoglio
PIAZZA ARMERINA
- Ore 22:30 – Highlander
Jam session con Musaica
LEONFORTE
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione del film “Oi vita mia” con Pio e Amedeo
