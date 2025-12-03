Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 4 dicembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna

Questi gli eventi in programma giovedì 4 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    ITINERARIUM – Mostra fotografica di M. Ferro
  • Ore 18:00 – Dragon Scale
    Torneo Yu-Gi-Oh
  • Ore 20:30 – San Cristobal
    Joker Show

  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Loneliness – dj set Albas

NICOSIA

  • Raccolta giocattoli per bambini
    Porta giocattoli nuovi o usati in ottimo stato nei punti di raccolta: Cartolibreria Agorà, Erboristeria Il Germoglio

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 22:30 – Highlander
    Jam session con Musaica

LEONFORTE

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione del film “Oi vita mia” con Pio e Amedeo

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna.

