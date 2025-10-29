Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 30 ottobre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma giovedì 30 ottobre in provincia di Enna.
ENNA
• Ore 18:00 — DRAGON SCALE
Dragon Scare Party – Festa di Halloween per adulti (18:00–23:00):
Dragon Trivia Show (tema: cultura horror) · Gara cosplay horror · Jackbox Party Games.
• Ore 18:30 — 64 ROOMS
BARTLEBY – rassegna letteraria: “Pictorial Trump, il ruolo politico delle nuove immagini” con Andrea Rabbito e Paolo Garofalo.
• Ore 20:30 — GIOVANE HOSTARIA SANMARCO
Dinner & Drink – I piatti della cucina incontrano i cocktail di Ennio Campanaro.
LEONFORTE
• Ore 18:30 e 21:00 — CINEVOLUTION
Proiezione film “La vita è così”.
PIAZZA ARMERINA
• Ore 22:30 — HIGHLANDER
Jam Session – Live Experience e special menu Oktoberfest.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.