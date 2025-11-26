Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 27 novembre 2025

14 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma giovedì 27 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    “ITINERARIUM” – Mostra fotografica di M. Ferro
  • Dalle ore 18:00 – M4 Lounge Drink
    “Abbinamento perfetto per due” – Menù con abbinamento vino
  • Ore 18:00 e 20:00 – Dragon Scale
    Dragon Trivia Show – Tema: Pokémon
  • Ore 18:30 – Libreria Mondadori
    Presentazione del libro “Avrei voluto solo uno spritz” di Claudia Profera
  • Ore 20:30 – Sorseggio
    Progetto Biblioinsieme
    Inaugurazione mostra fotografica “Rovine: viaggio alla scoperta dell’entroterra siciliano”
    Dj set: Gaetano Fontanazza
  • Ore 20:30 – Garage Arts Platform
    Proiezione del cortometraggio “Geografia di un vuoto” di Beatrice Indelicato
    A seguire spettacolo “Radio Belice non trasmette” di Giacomo Guarneri

AIDONE

  • Ore 20:30 – Vecchia Aidone
    “Sorsi divini” – Degustazione dedicata ai vini della storica cantina veneta Masi, accompagnati da piatti dello chef (evento su prenotazione)

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 20:30 – Teatro Garibaldi
    “CabaretTIAMO – Festival della comicità” 3ª edizione
    Ingresso gratuito
  • Ore 22:30 – Highlander
    Jam session con Musaica

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

