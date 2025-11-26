Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 27 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma giovedì 27 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
“ITINERARIUM” – Mostra fotografica di M. Ferro
- Dalle ore 18:00 – M4 Lounge Drink
“Abbinamento perfetto per due” – Menù con abbinamento vino
- Ore 18:00 e 20:00 – Dragon Scale
Dragon Trivia Show – Tema: Pokémon
- Ore 18:30 – Libreria Mondadori
Presentazione del libro “Avrei voluto solo uno spritz” di Claudia Profera
- Ore 20:30 – Sorseggio
Progetto Biblioinsieme
Inaugurazione mostra fotografica “Rovine: viaggio alla scoperta dell’entroterra siciliano”
Dj set: Gaetano Fontanazza
- Ore 20:30 – Garage Arts Platform
Proiezione del cortometraggio “Geografia di un vuoto” di Beatrice Indelicato
A seguire spettacolo “Radio Belice non trasmette” di Giacomo Guarneri
AIDONE
- Ore 20:30 – Vecchia Aidone
“Sorsi divini” – Degustazione dedicata ai vini della storica cantina veneta Masi, accompagnati da piatti dello chef (evento su prenotazione)
PIAZZA ARMERINA
- Ore 20:30 – Teatro Garibaldi
“CabaretTIAMO – Festival della comicità” 3ª edizione
Ingresso gratuito
- Ore 22:30 – Highlander
Jam session con Musaica
