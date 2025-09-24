Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 25 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma giovedì 25 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Palazzo Chiaramonte
Ore 10:00 – 18:00
Mostra d’Arte inContemporaneo.
Urban Center
Ore 10:00 – 18:00
Mostra collettiva dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.
Libreria Mondadori
Ore 16:00 – 19:00
Officina letteraria con Alida Pintus e workshop di character design dai 10 anni in su.
Evento su prenotazione.
Auditorium I.I.S.A. Lincoln
Ore 17:30
Per il BiblioPride 2025 presentazione del libro “I fantasmi di Librino” di Angelo Spanó.
Dragon Scale
Ore 18:00 e ore 20:00
“Dragon Trivia Show” di Ares & Boblin, quiz a tema Harry Potter.
NICOSIA
Villa Burrafato
Ore 21:00
Rassegna “Nicosia in Jazz” con Greta Alessi Trio.
VILLAROSA
Biblioteca Comunale De Simone
Ore 18:00
Presentazione del libro “L’ora che manca alla storia. Sigonella quarant’anni dopo, quando l’Italia disse no agli Usa” di Salvo Fleres e Paolo Garofalo.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.