Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 25 dicembre 2025

Questi gli eventi in programma giovedì 25 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 21:30 – Sorseggio
Gonzalo Baby Boy
Christmas Party Gonzo Movie
DjSet Dinosaucers – Live: Gonzalo BB
- Ore 22:00 – Publo Picasso
Festeggia il Natale con gli amici
- Ore 22:30 – 94100
Christmas Night
DjSet Jahnto e Mattia Tmb
Firmato TooLate
PIETRAPERZIA
- Ore 17:00 – Bistrot51
Xmas Afternoon
Music selection by Rocco Gardenia
BARRAFRANCA
- Ore 18:00 – 94012
DjSet Luca D’Anca
TROINA
- Ore 18:30-21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
- Ore 23:00 – Zoe
Live degli SMANIAFONIA
Vendi Tour Ambulante 2025
CENTURIPE
- Ore 22:00 – Kento Resort
Guest dj live Luka Master
LEONFORTE
- Ore 23:30 – Discoteca Élite
Christmas Party
Dj Mario T., Cardillo Dj, Lorenzo Voice
Ingresso in coppia in lista +18
PIAZZA ARMERINA
- Ore 22:30 – The Twins
The Grinch
DjSet Luca D’Anca
- Ore 23:00 – Ottantasette
Christmas Party
Dj Mr. Monkey
INGRESSO LIBERO
