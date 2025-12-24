Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 25 dicembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma giovedì 25 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 21:30 – Sorseggio
    Gonzalo Baby Boy
    Christmas Party Gonzo Movie
    DjSet Dinosaucers – Live: Gonzalo BB
  • Ore 22:00 – Publo Picasso
    Festeggia il Natale con gli amici
  • Ore 22:30 – 94100
    Christmas Night
    DjSet Jahnto e Mattia Tmb
    Firmato TooLate

PIETRAPERZIA

  • Ore 17:00 – Bistrot51
    Xmas Afternoon
    Music selection by Rocco Gardenia

BARRAFRANCA

  • Ore 18:00 – 94012
    DjSet Luca D’Anca

TROINA

  • Ore 18:30-21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
  • Ore 23:00 – Zoe
    Live degli SMANIAFONIA
    Vendi Tour Ambulante 2025

CENTURIPE

  • Ore 22:00 – Kento Resort
    Guest dj live Luka Master

LEONFORTE

  • Ore 23:30 – Discoteca Élite
    Christmas Party
    Dj Mario T., Cardillo Dj, Lorenzo Voice
    Ingresso in coppia in lista +18

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 22:30 – The Twins
    The Grinch
    DjSet Luca D’Anca
  • Ore 23:00 – Ottantasette
    Christmas Party
    Dj Mr. Monkey
    INGRESSO LIBERO

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

