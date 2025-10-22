Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 23 ottobre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma giovedì 23 ottobre in provincia di Enna.
Enna
Ore 18:00 – Dragon Scale
Yu-Gi-Oh.
Ore 21:00 – Garage Arts Platform
TeaTRAME – “KRYPTONITE”
Spettacolo teatrale con Peppe Macauda. Regia: Orazio Condorelli. Produzione: Santa Briganti.
Evento con ticket – promo tariffe studenti.
Ore 22:00 – Sorseggio
Underground. Evento gratuito.
- Ore 22:00 – 94100
DJ set by Balza.
Piazza Armerina
Ore 22:30 – Highlander
Jam Session – Live Experience e special menu Oktoberfest.
Nicosia
Dalle 9:00 alle 13:00 – Androne comunale
Annullo filatelico.
Dalle 15:30 alle 17:30 – Ex carcere di Nicosia
Visite guidate alla cella di San Felice.
Sport a Enna
Ore 07:00 – Via Porto Salvo 21
Risveglio Yoga (su iscrizione).
Ore 19:00 – Via Porto Salvo 21
Hatha Vinyasa Yoga (su iscrizione).
Ore 20:30 – Via Porto Salvo 21
Hatha Svadhyaya Yoga (su iscrizione).
Ore 19:00–20:00 – Palestra ex Magistrale di Valverde
Corso di difesa personale (gratuito) organizzato dal CSI di Enna.
