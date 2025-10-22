Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 23 ottobre 2025

11 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma giovedì 23 ottobre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ  

Enna

  • Ore 18:00 – Dragon Scale 
    Yu-Gi-Oh.

  • Ore 21:00 – Garage Arts Platform
    TeaTRAME – “KRYPTONITE”
    Spettacolo teatrale con Peppe Macauda. Regia: Orazio Condorelli. Produzione: Santa Briganti.
    Evento con ticket – promo tariffe studenti.

  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Underground. Evento gratuito.

  • Ore 22:00 – 94100
    DJ set by Balza.

Piazza Armerina

  • Ore 22:30 – Highlander
    Jam Session – Live Experience e special menu Oktoberfest.

Nicosia

  • Dalle 9:00 alle 13:00 – Androne comunale
    Annullo filatelico.

  • Dalle 15:30 alle 17:30 – Ex carcere di Nicosia
    Visite guidate alla cella di San Felice.

Sport a Enna

  • Ore 07:00 – Via Porto Salvo 21
    Risveglio Yoga (su iscrizione).

  • Ore 19:00 – Via Porto Salvo 21
    Hatha Vinyasa Yoga (su iscrizione).

  • Ore 20:30 – Via Porto Salvo 21
    Hatha Svadhyaya Yoga (su iscrizione).

  • Ore 19:00–20:00 – Palestra ex Magistrale di Valverde
    Corso di difesa personale (gratuito) organizzato dal CSI di Enna.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ