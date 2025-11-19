Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 20 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma giovedì 20 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
“ITINERARIUM” – Mostra fotografica M. Ferro
- Dalle 15:00 alle 19:30 – Sport Village
Enna Padel Festival
- Ore 18:00 – Dragon Scale
Torneo di Yu-Gi-Oh
- Ore 18:30 – Club House Ure
Torneo di FIFA a premi (evento con tesseramento – tesseramento anche in loco)
- Ore 21:00 – Garage Arts Platform
Sound performance “Giustina, the hot is Sun?” di Francesco Leonardi (ingresso libero con tesseramento)
- Ore 22:00 – 94100
Dj set con Luca D’Anca
PIAZZA ARMERINA
- Ore 22:30 – Highlander
Jam session con Musaica
