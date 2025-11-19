Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 20 novembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma giovedì 20 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    “ITINERARIUM” – Mostra fotografica M. Ferro
  • Dalle 15:00 alle 19:30 – Sport Village
    Enna Padel Festival
  • Ore 18:00 – Dragon Scale
    Torneo di Yu-Gi-Oh
  • Ore 18:30 – Club House Ure
    Torneo di FIFA a premi (evento con tesseramento – tesseramento anche in loco)
  • Ore 21:00 – Garage Arts Platform
    Sound performance “Giustina, the hot is Sun?” di Francesco Leonardi (ingresso libero con tesseramento)
  • Ore 22:00 – 94100
    Dj set con Luca D’Anca

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 22:30 – Highlander
    Jam session con Musaica

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

