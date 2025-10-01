Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 2 ottobre 2025

9 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma giovedì 2 ottobre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ  

Enna

  • Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte
    Mostra d’Arte inContemporaneo.
  • Ore 15:00/18:00 – Associazione Luciano Lama
    Workshop “Enna che partecipa: profilo di comunità, spazi e alleanze” – progetto Ennactive.
  • Ore 16:00 – Galleria Civica
    “Festa dei nonni” a cura della CNA – ingresso libero.
  • Ore 16:30 – Urban Center – Incontro pubblico “Prevenzione e tutela. Strategie e impegno comune contro le truffe” organizzato dalla CISL Agrigento Caltanissetta Enna
  • Ore 17:00 – Dragon Scale (Enna Bassa)
    Serata Art & Craft nel negozio di fumetti.
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Underground – Winter Session. Music selection: Anto Sava, Re Swing, Avan (vinyl set), Federico Di Gangi.

Piazza Armerina

  • Ore 22:00 – Highlander
    Jam Session – Live Experience.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ