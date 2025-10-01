Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 2 ottobre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma giovedì 2 ottobre in provincia di Enna.
Enna
- Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte
Mostra d’Arte inContemporaneo.
- Ore 15:00/18:00 – Associazione Luciano Lama
Workshop “Enna che partecipa: profilo di comunità, spazi e alleanze” – progetto Ennactive.
- Ore 16:00 – Galleria Civica
“Festa dei nonni” a cura della CNA – ingresso libero.
- Ore 16:30 – Urban Center – Incontro pubblico “Prevenzione e tutela. Strategie e impegno comune contro le truffe” organizzato dalla CISL Agrigento Caltanissetta Enna
- Ore 17:00 – Dragon Scale (Enna Bassa)
Serata Art & Craft nel negozio di fumetti.
- Ore 22:00 – Sorseggio
Underground – Winter Session. Music selection: Anto Sava, Re Swing, Avan (vinyl set), Federico Di Gangi.
Piazza Armerina
- Ore 22:00 – Highlander
Jam Session – Live Experience.
