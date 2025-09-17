Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 18 settembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma giovedì 18 settembre in provincia di Enna.

ENNA

Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte: Mostra d’Arte inContemporaneo

Ore 18:00 – Dragon Scale: Games Night, serata giochi da tavolo

Ore 18:30 – Piazza Bovio: incontro “Palestina: sommersi e salvati del capitalismo contemporaneo”

Ore 21:00 – Siciliamo Food & Drink: “Il Giovedì”, music selected by Balza

CENTURIPE

Ore 21:00 – Piazza Duomo: LIVE SHOW, varietà con Raimondo Todaro, Cristiano Di Stefano e Carmelo Caccamo

REGALBUTO

Ore 10,00-13,30, 15,30-18,30 – Cinema Urania: Celebrazione 41° Anniversario della morte di Riccardo Lombardi

