Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 18 dicembre 2025

Questi gli eventi in programma giovedì 18 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 09:00 – SPE – Mercatini di Natale
- Ore 17:30 – Istituto Comprensivo “F.P. Neglia”
Concerto di Natale – Orchestra degli alunni ad indirizzo musicale
- Ore 18:00 – Via Roma / Piazza Bovio
“Le case del Natale” – percorso culturale tra artigianato e sapori tradizionali
- Ore 21:00 – Teatro F.P. Neglia
“Battisti al femminile” – Women Orchestra con Deborah Iurato
- Ore 22:00 – Sorseggio
Underground DJ set firmato Hangov3r e With Us
ASSORO
- Ore 17:30 – San Giorgio
Personaggi Disney
VALGUARNERA
- Ore 17:30 – Biblioteca comunale
“L’eco del Rimpianto” a cura di Angela D’Alia
PIETRAPERZIA
- Ore 18:00 – Piazza Vittorio Emanuele
“Artisti di Strada” con trampolieri, giocolieri, mangiafuoco e Babbo Natale
BARRAFRANCA
- Ore 18:00 – Chiesa Maria SS. della Stella
“Gli attrezzi del contadino” – serata in famiglia e canti in dialetto
- Dalle 18:00 alle 22:00 – Chiostro Comunale (P.zza Regina Margherita)
Mostra dei Presepi in concorso
PIAZZA ARMERINA
- Ore 18:30 – Chiesa Sant’Antonio
Concerto di Natale con Corale Polifonica Armerina
- Ore 21:00 – Teatro Garibaldi
Commedia: “L’insostenibile leggerezza di mia suocera”
- Ore 21:00 – OTTANTASETTE
La Piramide Live Game Show
- Ore 22:30 – Highlander
Jam session con Musaica
LEONFORTE
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione film “O! Vita Mia” di Pio e Amedeo
CALASCIBETTA
- Ore 20:00 – Teatro Contoli Di Dio
Lettura teatrale a più voci: “Catarella risolve un caso”
