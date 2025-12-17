Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 18 dicembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma giovedì 18 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 09:00 – SPE – Mercatini di Natale
  • Ore 17:30 – Istituto Comprensivo “F.P. Neglia”
    Concerto di Natale – Orchestra degli alunni ad indirizzo musicale
  • Ore 18:00 – Via Roma / Piazza Bovio
    “Le case del Natale” – percorso culturale tra artigianato e sapori tradizionali
  • Ore 21:00 – Teatro F.P. Neglia
    “Battisti al femminile” – Women Orchestra con Deborah Iurato
  • Ore 22:00 – Sorseggio
    Underground DJ set firmato Hangov3r e With Us

ASSORO

  • Ore 17:30 – San Giorgio
    Personaggi Disney

VALGUARNERA

  • Ore 17:30 – Biblioteca comunale
    “L’eco del Rimpianto” a cura di Angela D’Alia

PIETRAPERZIA

  • Ore 18:00 – Piazza Vittorio Emanuele
    “Artisti di Strada” con trampolieri, giocolieri, mangiafuoco e Babbo Natale

BARRAFRANCA

  • Ore 18:00 – Chiesa Maria SS. della Stella
    “Gli attrezzi del contadino” – serata in famiglia e canti in dialetto
  • Dalle 18:00 alle 22:00 – Chiostro Comunale (P.zza Regina Margherita)
    Mostra dei Presepi in concorso

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 18:30 – Chiesa Sant’Antonio
    Concerto di Natale con Corale Polifonica Armerina
  • Ore 21:00 – Teatro Garibaldi
    Commedia: “L’insostenibile leggerezza di mia suocera”
  • Ore 21:00 – OTTANTASETTE
    La Piramide Live Game Show
  • Ore 22:30 – Highlander
    Jam session con Musaica

LEONFORTE

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film “O! Vita Mia” di Pio e Amedeo

CALASCIBETTA

  • Ore 20:00 – Teatro Contoli Di Dio
    Lettura teatrale a più voci: “Catarella risolve un caso”

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

