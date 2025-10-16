Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 16 ottobre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma giovedì 16 ottobre in provincia di Enna.

ENNA

Ore 10:00 / 18:00 – URBAN CENTER

Mostra collettiva dedicata alla Giornata europea del patrimonio 2025.

Ore 18:00 – DRAGON SCALE

Negozio di fumetti: Torneo di Yu-Gi-Oh.

Ore 18:30 – AL KENISA

Ennactive – Bridges for inclusion
A cura dell’Associazione Luciano Lama.

Ore 21:00 – AL KENISA

Come luce Tour – SUE Live

Ore 21:00 – GARAGE ARTS PLATFORM

“I colori del silenzio”
Documentario di Francesco di Martino e Stefano Garaffa Botta.
Evento con tessera e contributo.

PIAZZA ARMERINA

Ore 22:30 – HIGHLANDER

Jam Session – Live Experience.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

