Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 16 ottobre 2025

Questi gli eventi in programma giovedì 16 ottobre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 10:00 / 18:00 – URBAN CENTER
Mostra collettiva dedicata alla Giornata europea del patrimonio 2025.
Ore 18:00 – DRAGON SCALE
Negozio di fumetti: Torneo di Yu-Gi-Oh.
Ore 18:30 – AL KENISA
Ennactive – Bridges for inclusion
A cura dell’Associazione Luciano Lama.
Ore 21:00 – AL KENISA
Come luce Tour – SUE Live
Ore 21:00 – GARAGE ARTS PLATFORM
“I colori del silenzio”
Documentario di Francesco di Martino e Stefano Garaffa Botta.
Evento con tessera e contributo.
PIAZZA ARMERINA
Ore 22:30 – HIGHLANDER
Jam Session – Live Experience.
