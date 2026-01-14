Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 15 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma giovedì 15 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 10:00 – Teatro Neglia
Spettacolo musicale realizzato dagli studenti del Liceo Linguistico A. Lincoln
(per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado)
- Ore 18:00 – Dragon Scale
Torneo Yu-Gi-Oh!
- Ore 18:00 – Teatro Neglia
Spettacolo musicale realizzato dagli studenti del Liceo Linguistico A. Lincoln
(per genitori e amici)
- Ore 18:00 – Hennaion
Presentazione del libro “Gente di un altro Erotismo” di Luciano Catania
TROINA
- Dalle ore 16:00 alle 22:00 – The Real Escape
Gioco dal vivo – Escape Room “Il Trono del Diavolo”
Su prenotazione
