Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 15 gennaio 2026

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna

Questi gli eventi in programma giovedì 15 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 10:00 – Teatro Neglia
    Spettacolo musicale realizzato dagli studenti del Liceo Linguistico A. Lincoln
    (per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado)
  • Ore 18:00 – Dragon Scale
    Torneo Yu-Gi-Oh!
  • Ore 18:00 – Teatro Neglia
    Spettacolo musicale realizzato dagli studenti del Liceo Linguistico A. Lincoln
    (per genitori e amici)
  • Ore 18:00 – Hennaion
    Presentazione del libro “Gente di un altro Erotismo” di Luciano Catania

TROINA

  • Dalle ore 16:00 alle 22:00 – The Real Escape
    Gioco dal vivo – Escape Room “Il Trono del Diavolo”
    Su prenotazione

Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

