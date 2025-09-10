Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 11 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma giovedì 11 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Viale IV Novembre e Viale Diaz: Fiera di Settembre
Ore 18:30 – Urban Center: Musiche dell’Ottocento. Serata a cura del Salone della Musica nell’ambito del Premio nazionale di pittura Paolo Vetri
Ore 20:00 – DRAGON SCALE: Dragon Trivia Show con Ares & Boblin. Tema: Meme – the second call
Ore 20:00 – CHIOSCO SANMARCO: Live di Giacomo Di Cara
Ore 21:30 – SORSEGGIO: Underground
CENTURIPE
Museo Archeologico: mostra itinerante “Paolo Orsi da Akragas a Zancle”
PIAZZA ARMERINA
Ore 18:00 – Palazzo Trigona: inaugurazione mostra “Raffaello – Le stanze e le logge vaticane nel segno di Paul Letaroully”
Ore 19:00 – Palazzo Trigona: Concerto inaugurale della mostra dedicata a Raffaello – Trio d’Archi (evento con ticket)
