Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 11 dicembre 2025

Questi gli eventi in programma giovedì 11 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 10:00 – Urban Center
“Itinerarium” – Mostra fotografica di M. Ferro
- Ore 18:00 – Dragon Scale
Evento Yu-Gi-Oh
- Ore 20:30 – Garage Arts Platform
Spettacolo teatrale “La ricetta di Danilo”
PIAZZA ARMERINA
- Ore 18:00 – Chiesa Sant’Antonio di Padova
Presentazione libro e video “Luciani, il Papa del Sorriso” di F.P. Orlando
- Ore 20:00 – Teatro Garibaldi
Gran Galà del Sorriso – Gogòl
Ingresso gratuito su prenotazione
- Ore 22:30 – Highlander
Jam session con Musaica
LEONFORTE
- Ore 18:00 – Circolo degli Operai
“Immortali” – Incontro con l’autore Attilio Bolzoni
