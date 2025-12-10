Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 11 dicembre 2025

46 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma giovedì 11 dicembre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ    

ENNA

  • Ore 10:00 – Urban Center
    “Itinerarium” – Mostra fotografica di M. Ferro
  • Ore 18:00 – Dragon Scale
    Evento Yu-Gi-Oh
  • Ore 20:30 – Garage Arts Platform
    Spettacolo teatrale “La ricetta di Danilo”

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 18:00 – Chiesa Sant’Antonio di Padova
    Presentazione libro e video “Luciani, il Papa del Sorriso” di F.P. Orlando
  • Ore 20:00 – Teatro Garibaldi
    Gran Galà del Sorriso – Gogòl
    Ingresso gratuito su prenotazione
  • Ore 22:30 – Highlander
    Jam session con Musaica

LEONFORTE

  • Ore 18:00 – Circolo degli Operai
    “Immortali” – Incontro con l’autore Attilio Bolzoni

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ