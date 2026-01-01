Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 1 gennaio 2026

3 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma giovedì 1 gennaio in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ    

LEONFORTE

  • Ore 18:00–21:00 – Cinevolution Leonforte
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone

TROINA

  • Ore 18:30–21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone

NICOSIA

  • Ore 20:00 – Basilica Santa Maria Maggiore
    Concerto di Capodanno “Hodie Christian Natus est”
    Ingresso libero
PUBBLICITÀ