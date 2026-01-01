Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di giovedì 1 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma giovedì 1 gennaio in provincia di Enna.
LEONFORTE
- Ore 18:00–21:00 – Cinevolution Leonforte
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
TROINA
- Ore 18:30–21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
NICOSIA
- Ore 20:00 – Basilica Santa Maria Maggiore
Concerto di Capodanno “Hodie Christian Natus est”
Ingresso libero