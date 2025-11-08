Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 9 novembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma domenica 9 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 18:30 – Teatro Comunale “F. P. Neglia”
    EL FÙTBOL con Ettore Bassi, Gianvito Pulzone e Oscar Bellomo – Regia di Francesco Branchetti
    Evento con biglietto

PIAZZA ARMERINA

  • Dalle ore 09:30 – Centro storico – Palio delle Botti di San Martino
    Ore 09:30: raduno partecipanti – Ore 10:00: inizio gare – Ore 12:00: classifica finale
  • Ore 11:30 – Ottantasette
    Aperitivo con live Romano Bros
  • Ore 17:30 – Teatro Garibaldi
    Spettacolo teatrale “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo a cura di Nuova Compagnia Sipario
  • Ore 18:30 – Ottantasette
    Aperitivo con live Romano Bros

TROINA

  • Ore 19:00 e 21:00 – Cine Teatro “A. Camilleri”
    Proiezione film “Io sono Rosa Ricci” dalla serie Mare Fuori

CALCIO

SERIE D – GIRONE I

  • Ore 14:30 – Stadio Gen. Gaeta, Enna
    Enna Calcio-Paternò Calcio

I CATEGORIA – GIRONE E

  • Ore 14:30 – Stadio S. Proto, Troina
    Città di Troina-San Pietro Calcio

II CATEGORIA – GIRONE F

  • Ore 14:30 – Stadio E. Greca, Pergusa
    Lagoreal 1981-Piazza Armerina
  • Ore 14:30 – Campo comunale Zuccaleo, Cerami
    Viola Futsal Cerami-Terranova

CALCIO A 5 – C2 GIRONE C

  • Ore 16:00 – Tensostatico S. La Motta, Nicosia
    Nicosia Futsal-Fulgentissima

CALCIO A 5 FEMMINILE – SERIE C GIRONE EN

  • Ore 15:30 – Polivalente Don Pino Puglisi, Agira
    ASD Agira-Leonesse White
  • Ore 18:30 – Polivalente Don Pino Puglisi, Agira
    Atlantide-Piazza Armerina 2000
  • Ore 15:00 – Campetto Green Game, Enna
    Ennese-Santa Sofia Calcio

