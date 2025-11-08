Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 9 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 9 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 18:30 – Teatro Comunale “F. P. Neglia”
EL FÙTBOL con Ettore Bassi, Gianvito Pulzone e Oscar Bellomo – Regia di Francesco Branchetti
Evento con biglietto
PIAZZA ARMERINA
- Dalle ore 09:30 – Centro storico – Palio delle Botti di San Martino
Ore 09:30: raduno partecipanti – Ore 10:00: inizio gare – Ore 12:00: classifica finale
- Ore 11:30 – Ottantasette
Aperitivo con live Romano Bros
- Ore 17:30 – Teatro Garibaldi
Spettacolo teatrale “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo a cura di Nuova Compagnia Sipario
- Ore 18:30 – Ottantasette
Aperitivo con live Romano Bros
TROINA
- Ore 19:00 e 21:00 – Cine Teatro “A. Camilleri”
Proiezione film “Io sono Rosa Ricci” dalla serie Mare Fuori
CALCIO
SERIE D – GIRONE I
- Ore 14:30 – Stadio Gen. Gaeta, Enna
Enna Calcio-Paternò Calcio
I CATEGORIA – GIRONE E
- Ore 14:30 – Stadio S. Proto, Troina
Città di Troina-San Pietro Calcio
II CATEGORIA – GIRONE F
- Ore 14:30 – Stadio E. Greca, Pergusa
Lagoreal 1981-Piazza Armerina
- Ore 14:30 – Campo comunale Zuccaleo, Cerami
Viola Futsal Cerami-Terranova
CALCIO A 5 – C2 GIRONE C
- Ore 16:00 – Tensostatico S. La Motta, Nicosia
Nicosia Futsal-Fulgentissima
CALCIO A 5 FEMMINILE – SERIE C GIRONE EN
- Ore 15:30 – Polivalente Don Pino Puglisi, Agira
ASD Agira-Leonesse White
- Ore 18:30 – Polivalente Don Pino Puglisi, Agira
Atlantide-Piazza Armerina 2000
- Ore 15:00 – Campetto Green Game, Enna
Ennese-Santa Sofia Calcio
