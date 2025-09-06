Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 7 settembre 2025

PUBBLICITÀ

Questi gli eventi in programma domenica 7 settembre in provincia di Enna.

ENNA

Ore 09:15 – Piazza Sant’Agostino: Marcialonga Cittadina, nell’ambito della Madonna de’ Carusi (evento con iscrizione gratuita in loco)

Ore 18:30 – Piazza Sant’Agostino: inizio processione della Madonna de’ Carusi

Ore 20:00 – Piazza Umberto I: Radio Pizza Enna Fest a cura di Gio Milano

Ore 21:30 – Piazza Sant’Agostino: 2° Serata del 43° Festival Canoro della Madonna de’ Carusi

ASSORO

Ore 20:00 – Piazzale scuola media: Festa del volontariato a cura della Protezione Civile con spettacolo di cabaret

BARRAFRANCA

Ore 08:00 – Villa comunale Francesco Ferreri: “In sella tra i panorami della Diga Olivo” (evento con quota partecipazione)

Ore 16:00 – Piazza Fratelli Messina: La Mandorlata

CALASCIBETTA

Ore 08:00 – Festa di Buonriposo: 36° edizione della Caccia al Tesoro

Ore 12:00 – Festa di Buonriposo: Benedizione del Palio e delle Cavalcature

Ore 15:00 – Festa di Buonriposo: Corteo dal Santuario verso “a testa a cursa” accompagnato dagli sbandieratori e musici Civitas Nicosiae

Ore 16:00 – Festa di Buonriposo: Palio dei Berberi con intrattenimento del Corpo Bandistico Città di Calascibetta “A. Giunta”

Ore 19:30 Festa di Buonriposo: Spettacolo con animatori, sbandieratori e musici Civitas Nicosiae

Ore 20:00 – Festa di Buonriposo: Giochi Campestri

Ore 22:30 – Festa di Buonriposo: Festalunga Band

A seguire – Ochianu: PARTYPUSU, DjSet Pauljey

CERAMI

Festeggiamenti Madonna della Lavina

Ore 23:00 – Piazza Marconi: Danilo Sacco Tour (concerto gratuito)

LEONFORTE

Ore 10:00 e ore 15:00 – Granfonte: Leonforte Magica, Pedalata tra miti e natura (evento a pagamento con prenotazione)

Ore 17:00 e ore 20:30 – Granfonte: Leonforte Magica, Passeggiata tra vicoli e storia con spettacoli, narrazioni mitologiche e performance (evento a pagamento con prenotazione)

NICOSIA

Ore 12:30/20:00 – Sagra del Nocattolo: Musica Folk itinerante

Ore 15:00 – Sagra del Nocattolo: Torneo Calcio Balilla (evento su iscrizione)

Ore 16:00 – Sagra del Nocattolo: Visita turistica per il paese

Ore 22:00 – Sagra del Nocattolo: Spettacolo musicale itinerante SMANIAFONIA

NISSORIA

Ore 20:00 – Contrada Musa: Festa della Madonna della Guardia, serata danzante a cura dei Ragazzi del Liscio

TROINA

Apertura Festino Settembrino in onore di San Silvestro

