Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 7 settembre 2025

Questi gli eventi in programma domenica 7 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 09:15 – Piazza Sant’Agostino: Marcialonga Cittadina, nell’ambito della Madonna de’ Carusi (evento con iscrizione gratuita in loco)
Ore 18:30 – Piazza Sant’Agostino: inizio processione della Madonna de’ Carusi
Ore 20:00 – Piazza Umberto I: Radio Pizza Enna Fest a cura di Gio Milano
Ore 21:30 – Piazza Sant’Agostino: 2° Serata del 43° Festival Canoro della Madonna de’ Carusi
ASSORO
Ore 20:00 – Piazzale scuola media: Festa del volontariato a cura della Protezione Civile con spettacolo di cabaret
BARRAFRANCA
Ore 08:00 – Villa comunale Francesco Ferreri: “In sella tra i panorami della Diga Olivo” (evento con quota partecipazione)
Ore 16:00 – Piazza Fratelli Messina: La Mandorlata
CALASCIBETTA
Ore 08:00 – Festa di Buonriposo: 36° edizione della Caccia al Tesoro
Ore 12:00 – Festa di Buonriposo: Benedizione del Palio e delle Cavalcature
Ore 15:00 – Festa di Buonriposo: Corteo dal Santuario verso “a testa a cursa” accompagnato dagli sbandieratori e musici Civitas Nicosiae
Ore 16:00 – Festa di Buonriposo: Palio dei Berberi con intrattenimento del Corpo Bandistico Città di Calascibetta “A. Giunta”
Ore 19:30 Festa di Buonriposo: Spettacolo con animatori, sbandieratori e musici Civitas Nicosiae
Ore 20:00 – Festa di Buonriposo: Giochi Campestri
Ore 22:30 – Festa di Buonriposo: Festalunga Band
A seguire – Ochianu: PARTYPUSU, DjSet Pauljey
CERAMI
Festeggiamenti Madonna della Lavina
Ore 23:00 – Piazza Marconi: Danilo Sacco Tour (concerto gratuito)
LEONFORTE
Ore 10:00 e ore 15:00 – Granfonte: Leonforte Magica, Pedalata tra miti e natura (evento a pagamento con prenotazione)
Ore 17:00 e ore 20:30 – Granfonte: Leonforte Magica, Passeggiata tra vicoli e storia con spettacoli, narrazioni mitologiche e performance (evento a pagamento con prenotazione)
NICOSIA
Ore 12:30/20:00 – Sagra del Nocattolo: Musica Folk itinerante
Ore 15:00 – Sagra del Nocattolo: Torneo Calcio Balilla (evento su iscrizione)
Ore 16:00 – Sagra del Nocattolo: Visita turistica per il paese
Ore 22:00 – Sagra del Nocattolo: Spettacolo musicale itinerante SMANIAFONIA
NISSORIA
Ore 20:00 – Contrada Musa: Festa della Madonna della Guardia, serata danzante a cura dei Ragazzi del Liscio
TROINA
Apertura Festino Settembrino in onore di San Silvestro
