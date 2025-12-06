Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 7 dicembre 2025

36 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma domenica 7 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 14:30 – Stadio Gen. Gaeta
    CALCIO SERIE D GIRONE I
    Enna Calcio – Nissa F.C.
  • Ore 15:00 – Palazzetto dello Sport
    CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C GIRONE EN
    Ennese – Atlantide (a porte chiuse)
  • Ore 18:30 – Sorseggio
    Progetto Biblioinsieme – Mostra fotografica “ROVINE: Viaggio alla scoperta dell’entroterra siciliano”
  • Ore 19:30 – Hotel Sicilia
    Un concerto attraverso le epoche
    Pianoforte a 4 mani: Rosalba Fonte e Valeria Frattalemi; Clarinetto: Gaetano Strazzanti
  • Ore 20:00 – Galleria Civica
    GEEM Rock Band Live – Jam Session + apericena
  • Ore 21:30 – M-4 Lounge Drink
    Vintage Mood – Soft Live Music
  • Ore 21:30 – Al Kenisa
    Serata caraibica con Loredana Valvo
    Ingresso gratuito

AGIRA

  • Sicilia Outlet Village
    CHRISTMAS CIRCUS PARADE
  • Ore 17:30 – Polivalente Don Pino Puglisi
    CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C GIRONE EN
    Argyrium – Leonesse White
  • Ore 23:30 – Dolci Tentazioni
    SEVEN NIGHT PARTY
    Vibes Raggae e successi commerciali con Bruno Deejay
    Evento con ticket 18+

CERAMI

  • Ore 19:00 – Auditorium comunale
    Concerto di Sant’Ambrogio

LEONFORTE

  • Ore 18:00 – Ex Pescheria
    “Orlando furioso” – Opera dei Pupi
  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione film OI VITA MIA con Pio e Amedeo

NICOSIA

  • Raccolta giocattoli per bambini
    Cartolibreria Agorà ed Erboristeria Il Germoglio
  • Ore 20:30 – via B. Di Falco
    Serata danzante – Disco Allegria
  • Ore 21:30 – Snack ’n Wine
    Live rock – Peppe Bertolo e Enrico Calì
  • Ore 21:30 – Old Time
    Karaoke Party Let’s sing!
  • Ore 23.00 – Discoteca Vortex
    Live Smaniafonia
    VendiTour Ambulante 2025

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 11:30 e 18:30 – Ottantasette
    Doppio aperitivo con live dei Romano Bros
  • Ore 21:30 – Twins
    Fratelli d’Italia show – cena e dopocena
    con spettacolo all’italiana

TROINA

  • Ore 18:30 e 21:30 – Cinema Camilleri
    Proiezione film OI VITA MIA con Pio e Amedeo
  • Ore 18:30 – Piazza Matteotti
    Accensione albero di Natale
    Foto con Babbo Natale
  • Ore 21:30 – Centro Polivalente Peppino Impastato
    DjSet

VALGUARNERA

  • Ore 15:00 – Stadio Sant’Elena
    CALCIO II CATEGORIA GIRONE F
    Valguarnerese – Viola Futsal Cerami

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

