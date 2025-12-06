Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 7 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 7 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 14:30 – Stadio Gen. Gaeta
CALCIO SERIE D GIRONE I
Enna Calcio – Nissa F.C.
- Ore 15:00 – Palazzetto dello Sport
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C GIRONE EN
Ennese – Atlantide (a porte chiuse)
- Ore 18:30 – Sorseggio
Progetto Biblioinsieme – Mostra fotografica “ROVINE: Viaggio alla scoperta dell’entroterra siciliano”
- Ore 19:30 – Hotel Sicilia
Un concerto attraverso le epoche
Pianoforte a 4 mani: Rosalba Fonte e Valeria Frattalemi; Clarinetto: Gaetano Strazzanti
- Ore 20:00 – Galleria Civica
GEEM Rock Band Live – Jam Session + apericena
- Ore 21:30 – M-4 Lounge Drink
Vintage Mood – Soft Live Music
- Ore 21:30 – Al Kenisa
Serata caraibica con Loredana Valvo
Ingresso gratuito
AGIRA
- Sicilia Outlet Village
CHRISTMAS CIRCUS PARADE
- Ore 17:30 – Polivalente Don Pino Puglisi
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C GIRONE EN
Argyrium – Leonesse White
- Ore 23:30 – Dolci Tentazioni
SEVEN NIGHT PARTY
Vibes Raggae e successi commerciali con Bruno Deejay
Evento con ticket 18+
CERAMI
- Ore 19:00 – Auditorium comunale
Concerto di Sant’Ambrogio
LEONFORTE
- Ore 18:00 – Ex Pescheria
“Orlando furioso” – Opera dei Pupi
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione film OI VITA MIA con Pio e Amedeo
NICOSIA
- Raccolta giocattoli per bambini
Cartolibreria Agorà ed Erboristeria Il Germoglio
- Ore 20:30 – via B. Di Falco
Serata danzante – Disco Allegria
- Ore 21:30 – Snack ’n Wine
Live rock – Peppe Bertolo e Enrico Calì
- Ore 21:30 – Old Time
Karaoke Party Let’s sing!
- Ore 23.00 – Discoteca Vortex
Live Smaniafonia
VendiTour Ambulante 2025
PIAZZA ARMERINA
- Ore 11:30 e 18:30 – Ottantasette
Doppio aperitivo con live dei Romano Bros
- Ore 21:30 – Twins
Fratelli d’Italia show – cena e dopocena
con spettacolo all’italiana
TROINA
- Ore 18:30 e 21:30 – Cinema Camilleri
Proiezione film OI VITA MIA con Pio e Amedeo
- Ore 18:30 – Piazza Matteotti
Accensione albero di Natale
Foto con Babbo Natale
- Ore 21:30 – Centro Polivalente Peppino Impastato
DjSet
VALGUARNERA
- Ore 15:00 – Stadio Sant’Elena
CALCIO II CATEGORIA GIRONE F
Valguarnerese – Viola Futsal Cerami
