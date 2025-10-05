Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 5 ottobre 2025

7 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma domenica 5 ottobre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ  

Enna

  • Ore 10:00 – Giardino Urban Center
    Lezioni di yoga in location suggestiva (Le Vie dei Tesori).
  • Ore 18:00 – Sette Stanze Enna
    MEGALLIDE: visita teatralizzata con Gaia Cappa e Noa Di Venti (Le Vie dei Tesori).
  • Ore 20:00 – Teatro “Paolo Neglia”
    “Medusa – respiro di pietra”, spettacolo teatrale (Le Vie dei Tesori).

Leonforte

Sagra della Pesca

  • Ore 10:00 – Piazza Margherita: Animazione Yellow Pesca, Aperipesca e Radio Happy Age.
  • Ore 10:00 – Piazza Margherita: Show cooking con lo chef Alessandro Ingiulla e The Guengreen Proiest Band.
  • Ore 10:30 – Street Band Ass.ne Sinfonica Musicale Provinciale ennese; al Circolo Compagnia 39° concorso di pittura estemporanea “Pino Calì”.
  • Ore 11:00 – Piazza Margherita: esibizione ginnastica posturale e Kick Boxing.
    A seguire: degustazione pasta alla norma.
  • Ore 15:00–19:00 – Piazza Margherita: talk show.
  • Ore 17:30 – Piazza Carella: danza storica ‘800.
  • Ore 18:00 – Piazza Branciforti: Noa (ballo latino americano).
  • Ore 19:00 – Piazza Branciforti: Musical Mashup.
  • Ore 19:30 – Piazza Branciforti: Gruppo folklorico Granfonte.
  • Ore 22:00 – Piazza Branciforti: cabaret con Giuseppe Castiglia.

Le Vie dei Tesori

  • Ore 10:30 – Piazza Branciforti: Le vie dell’acqua, trekking urbano.
  • Ore 11:00 e 16:00 – Villa Bonsignore: Arte, fede e devozione.

Centuripe

Mercato contadino di Carcaci

  • Ore 09:00 – Apertura mercato.
  • Ore 10:30 – Degustazione ricotta con siero caldo.
  • Ore 13:00 – Pane cunzato e vino rosso.

Piazza Armerina

  • Agriturismo Bannata: Mostra su Yvonne Kohler.

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ