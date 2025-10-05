Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 5 ottobre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 5 ottobre in provincia di Enna.
Enna
- Le Vie dei Tesori (info e prenotazioni su www.leviedeitesori.com)
- Ore 10:00 – Giardino Urban Center
Lezioni di yoga in location suggestiva (Le Vie dei Tesori).
- Ore 18:00 – Sette Stanze Enna
MEGALLIDE: visita teatralizzata con Gaia Cappa e Noa Di Venti (Le Vie dei Tesori).
- Ore 20:00 – Teatro “Paolo Neglia”
“Medusa – respiro di pietra”, spettacolo teatrale (Le Vie dei Tesori).
Leonforte
- Le Vie dei Tesori (info e prenotazioni su www.leviedeitesori.com)
Sagra della Pesca
- Ore 10:00 – Piazza Margherita: Animazione Yellow Pesca, Aperipesca e Radio Happy Age.
- Ore 10:00 – Piazza Margherita: Show cooking con lo chef Alessandro Ingiulla e The Guengreen Proiest Band.
- Ore 10:30 – Street Band Ass.ne Sinfonica Musicale Provinciale ennese; al Circolo Compagnia 39° concorso di pittura estemporanea “Pino Calì”.
- Ore 11:00 – Piazza Margherita: esibizione ginnastica posturale e Kick Boxing.
A seguire: degustazione pasta alla norma.
- Ore 15:00–19:00 – Piazza Margherita: talk show.
- Ore 17:30 – Piazza Carella: danza storica ‘800.
- Ore 18:00 – Piazza Branciforti: Noa (ballo latino americano).
- Ore 19:00 – Piazza Branciforti: Musical Mashup.
- Ore 19:30 – Piazza Branciforti: Gruppo folklorico Granfonte.
- Ore 22:00 – Piazza Branciforti: cabaret con Giuseppe Castiglia.
Le Vie dei Tesori
- Ore 10:30 – Piazza Branciforti: Le vie dell’acqua, trekking urbano.
- Ore 11:00 e 16:00 – Villa Bonsignore: Arte, fede e devozione.
Centuripe
Mercato contadino di Carcaci
- Ore 09:00 – Apertura mercato.
- Ore 10:30 – Degustazione ricotta con siero caldo.
- Ore 13:00 – Pane cunzato e vino rosso.
Piazza Armerina
- Agriturismo Bannata: Mostra su Yvonne Kohler.
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.