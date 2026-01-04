Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 4 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 4 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 20:00 – Urban Center
In nome della Madre
Ingresso libero
- Ore 20:30 – Teatro Neglia
Candele in Musica – Quartet
Ingresso libero
- Ore 22:00 – M-4 Lounge Drink
Caleidoscopio Pop Acoustic
CENTURIPE
- Ore 16:00 – Piazza di Carcaci
Il Presepe vivente
TROINA
- Ore 18:00 – Via Pettinato
Presepe vivente
- Ore 18:30–21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
ASSORO
- Ore 18:30 – Auditorium comunale
Concerto di Capodanno
CALASCIBETTA
- Ore 20:00 – Teatro Contoli Di Dio
I Fantasmi – Lettura teatrale a più voci
- Ore 22:00 – Ochianu
Sunday Night Live is back
Live di Marco Peritore
NISSORIA
- Ore 21:00 – Teatro comunale
Spettacolo teatrale “Sutta a Stidda”
Ingresso libero
VALGUARNERA
- Dalle ore 10:00 alle 13:00 – Villa Falcone Borsellino
Christmas Luna Park (gonfiabili, zucchero filato, giochi, palloncini, elfi e magico show musicale)
