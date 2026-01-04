Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 4 gennaio 2026

9 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma domenica 4 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 20:00 – Urban Center
    In nome della Madre
    Ingresso libero
  • Ore 20:30 – Teatro Neglia
    Candele in Musica – Quartet
    Ingresso libero
  • Ore 22:00 – M-4 Lounge Drink
    Caleidoscopio Pop Acoustic

CENTURIPE

  • Ore 16:00 – Piazza di Carcaci
    Il Presepe vivente

TROINA

  • Ore 18:00 – Via Pettinato
    Presepe vivente
  • Ore 18:30–21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone

ASSORO

  • Ore 18:30 – Auditorium comunale
    Concerto di Capodanno

CALASCIBETTA

  • Ore 20:00 – Teatro Contoli Di Dio
    I Fantasmi – Lettura teatrale a più voci
  • Ore 22:00 – Ochianu
    Sunday Night Live is back
    Live di Marco Peritore

NISSORIA

  • Ore 21:00 – Teatro comunale
    Spettacolo teatrale “Sutta a Stidda”
    Ingresso libero

VALGUARNERA

  • Dalle ore 10:00 alle 13:00 – Villa Falcone Borsellino
    Christmas Luna Park (gonfiabili, zucchero filato, giochi, palloncini, elfi e magico show musicale)

