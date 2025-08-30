Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 31 agosto 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna. È possibile segnalare i vostri eventi direttamente su Instagram (CosafareaEnna) oppure scrivendo a redazione@ennalive.it

Questi gli eventi in programma domenica 31 agosto in provincia di Enna.

ENNA

Festa di Maria SS. di Valverde

Dalle ore 18:30 – Tradizionale processione del Simulacro di Maria SS. di Valverde

Ore 21:00 – Piazza Valverde: spettacolo musicale con Illusion Band e la partecipazione di Marco Manera

ASSORO

Ore 20:00 – Convento Maria SS. degli Angeli: mostra itinerante “Paolo Orsi da Akragas a Zancle” a cura dell’associazione SiciliAntica

SAN GIORGIO (ASSORO)

Ore 20:00 – Piazza Falcone Borsellino: Festa delle tradizioni agricole

GAGLIANO CASTELFERRATO

Festa patronale di San Cataldo

Ore 22:30 – Piazza Piano Puleo: LE VIBRAZIONI live (concerto gratuito)

NICOSIA

Ore 21:00 – Al Chiosco: Plays on Sunday – Mister Quiz

PIAZZA ARMERINA

Ore 19:00 – Villa Romana del Casale: Piano Recital di Arisa Sakai

Ore 21:00 – Piazza Cattedrale: Finale regionale Miss Italia

VILLAROSA

Ore 21:00 – Scuola Silvio Pellico: Nino Fiorello live, ospite Peppe Reale

