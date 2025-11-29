Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 30 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 30 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Palazzetto dello Sport – Stage Intercontinentale di Arti Marziali
- Ore 09:30 – Om Sweet Om
Costellazioni, danze e meditazioni – Seminario con pranzo al sacco vegetariano condiviso (evento su prenotazione)
- Ore 18:30 – Sorseggio
Progetto Biblioinsieme – Mostra fotografica “Rovine: viaggio alla scoperta dell’entroterra siciliano”
- Ore 20:30 – Teatro Neglia
Premio Francesco Paolo Neglia: cerimonia di premiazione e concerto dei vincitori
- Ore 21:30 – M-4 Lounge Drink
Live degli adAgio – Sproviero Giannone Acoustic Duo
AGIRA
- Ore 08:30 – Trekking ecologico per la pace
Passeggiata con partenza da Agira, passaggio per la Riserva Vallone Piano della Corte fino alla frazione di San Giorgio (Assoro)
Evento con contributo minimo su prenotazione
NICOSIA
- Ore 08:45 – Escursione alla Riserva Naturale Orientata Monti Sambughetti e Campanito
Evento su prenotazione
VALGUARNERA / PIAZZA ARMERINA
- Ore 09:30 – Officina Agroculturale Cafeci (Trazzeria Regia Valguarnera – Piazza Armerina)
Archeotrekking a Rossomanno (evento con quota su prenotazione)
- Ore 08:45 – Area Servizio Gelso Bianco
Moto passeggiata Stop alla violenza di genere – Arrivo a Valguarnera Caropepe
Evento con quota e prenotazione
PIAZZA ARMERINA
- Ore 19:00 – Basilica Cattedrale
Concerto d’organo (ingresso libero)
- Ore 11:30 e 18:30 – Ottantasette
Doppio aperitivo con live dei Romano Bros
TROINA
- Ore 17:00 – Cineteatro Camilleri
CAI in movimento: un viaggio tra natura, salute e comunità
CATENANUOVA
- Ore 18:00 – Cine Europa
Proiezione film animato “Dog Man”
BARRAFRANCA
- Ore 19:00 – 94012
Live Music Aperitif con Timeless Acoustic Duo
CALCIO
- Promozione – Girone B
Ore 14:30 – Stadio “D. La Motta” – Nicosia
Polisportiva Nicosia – Aluntina
- Prima Categoria – Girone E
Ore 14:30 – Stadio “Silvio Proto” – Troina
Città di Troina – Tremestieri Etneo
- Prima Categoria – Girone F
Ore 15:00 – Stadio comunale “G. Bonfirraro” – Barrafranca
Barrese – Pozzallo
- Seconda Categoria – Girone F
Ore 14:30 – Stadio “S. Elena” – Valguarnera
Valguarnerese – RaddusaOre 14:30 – Stadio “E. Greca” – Pergusa
Lagoreal 1981 – Scordiense
Ore 14:30 – Campo sportivo comunale “S. Ippolito” – Piazza Armerina
Piazza Armerina – Academy Sporting
CALCIO A 5
- Serie D – Girone CL-EN
Ore 18:00 – Leonforte
Virtus Leonforte – Nissa F.C.
- Calcio a 5 femminile – Serie C, Girone EN
Ore 15:30 – Centro sportivo “Don Pino Puglisi” – Agira
Agira – EnneseOre 16:00 – Campo Ambiente e Sport – Leonforte
Leonesse White – Amo Gela
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna.