Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 30 novembre 2025

2 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma domenica 30 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Palazzetto dello Sport – Stage Intercontinentale di Arti Marziali
  • Ore 09:30 – Om Sweet Om
    Costellazioni, danze e meditazioni – Seminario con pranzo al sacco vegetariano condiviso (evento su prenotazione)
  • Ore 18:30 – Sorseggio
    Progetto Biblioinsieme – Mostra fotografica “Rovine: viaggio alla scoperta dell’entroterra siciliano”
  • Ore 20:30 – Teatro Neglia
    Premio Francesco Paolo Neglia: cerimonia di premiazione e concerto dei vincitori
  • Ore 21:30 – M-4 Lounge Drink
    Live degli adAgio – Sproviero Giannone Acoustic Duo

AGIRA

  • Ore 08:30 – Trekking ecologico per la pace
    Passeggiata con partenza da Agira, passaggio per la Riserva Vallone Piano della Corte fino alla frazione di San Giorgio (Assoro)
    Evento con contributo minimo su prenotazione

NICOSIA

  • Ore 08:45 – Escursione alla Riserva Naturale Orientata Monti Sambughetti e Campanito
    Evento su prenotazione

VALGUARNERA / PIAZZA ARMERINA

  • Ore 09:30 – Officina Agroculturale Cafeci (Trazzeria Regia Valguarnera – Piazza Armerina)
    Archeotrekking a Rossomanno (evento con quota su prenotazione)
  • Ore 08:45 – Area Servizio Gelso Bianco
    Moto passeggiata Stop alla violenza di genere – Arrivo a Valguarnera Caropepe
    Evento con quota e prenotazione

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 19:00 – Basilica Cattedrale
    Concerto d’organo (ingresso libero)
  • Ore 11:30 e 18:30 – Ottantasette
    Doppio aperitivo con live dei Romano Bros

TROINA

  • Ore 17:00 – Cineteatro Camilleri
    CAI in movimento: un viaggio tra natura, salute e comunità

CATENANUOVA

  • Ore 18:00 – Cine Europa
    Proiezione film animato “Dog Man”

BARRAFRANCA

  • Ore 19:00 – 94012
    Live Music Aperitif con Timeless Acoustic Duo

CALCIO

  • Promozione – Girone B
    Ore 14:30 – Stadio “D. La Motta” – Nicosia
    Polisportiva Nicosia – Aluntina
  • Prima Categoria – Girone E
    Ore 14:30 – Stadio “Silvio Proto” – Troina
    Città di Troina – Tremestieri Etneo
  • Prima Categoria – Girone F
    Ore 15:00 – Stadio comunale “G. Bonfirraro” – Barrafranca
    Barrese – Pozzallo
  • Seconda Categoria – Girone F
    Ore 14:30 – Stadio “S. Elena” – Valguarnera
    Valguarnerese – RaddusaOre 14:30 – Stadio “E. Greca” – Pergusa
    Lagoreal 1981 – Scordiense

    Ore 14:30 – Campo sportivo comunale “S. Ippolito” – Piazza Armerina
    Piazza Armerina – Academy Sporting

CALCIO A 5

  • Serie D – Girone CL-EN
    Ore 18:00 – Leonforte
    Virtus Leonforte – Nissa F.C.
  • Calcio a 5 femminile – Serie C, Girone EN
    Ore 15:30 – Centro sportivo “Don Pino Puglisi” – Agira
    Agira – EnneseOre 16:00 – Campo Ambiente e Sport – Leonforte
    Leonesse White – Amo Gela

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

