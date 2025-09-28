Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 28 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma domenica settembre in provincia di Enna.
ENNA
Le Vie dei Tesori (info e prenotazioni su www.leviedeitesori.com)
Ore 08:00 – Eremo di Montesalvo
1° Urban Trail Città di Enna
- Ore 09:00 partenza trail lungo
- Ore 09:30 partenza trail corto e trekking urbano (camminata non competitiva)
- A seguire: pasta party per partecipanti e accompagnatori
Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte
Mostra d’arte inContemporaneo
CERAMI
Dalle 11:00 – Piazza Marconi
Sagra dei prodotti tipici ceramesi
- Ore 21:30 – Concerto Steps Band
GAGLIANO CASTELFERRATO
Dalle 09:30 – Zona Piano Puleo
Sagra della Mostarda di Fichidindia e del Vino Cotto
- Ore 11:00 – Spettacolo teatrale ai piedi della Rocca: Il Paese dei Balocchi
- Ore 17:00 – Giochi tradizionali
- Ore 21:30 – Concerto GYLDAC live band
NICOSIA
- Ore 21:30 – Tradizionale “biscotto & vino”; a seguire intrattenimento musicale con i Suoni di Romagna
- Ore 22:30 – Spettacolo pirotecnico
SICILIA OUTLET VILLAGE
Calici al Village
CATENANUOVA
Ore 21:00 – Piazza Madonna del Rosario: Chris Clun
Ore 22:00 – Piazza Madonna del Rosario
Concerto The Shades (Classic Rock Live)
LEONFORTE
Le Vie dei Tesori (info e prenotazioni su www.leviedeitesori.com)
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.