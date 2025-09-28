Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 28 settembre 2025

6 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli appuntamenti in programma domenica settembre in provincia di Enna.

ENNA

Le Vie dei Tesori (info e prenotazioni su www.leviedeitesori.com)

Ore 08:00 – Eremo di Montesalvo
1° Urban Trail Città di Enna

  • Ore 09:00 partenza trail lungo
  • Ore 09:30 partenza trail corto e trekking urbano (camminata non competitiva)
  • A seguire: pasta party per partecipanti e accompagnatori

Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte
Mostra d’arte inContemporaneo

CERAMI

Dalle 11:00 – Piazza Marconi
Sagra dei prodotti tipici ceramesi

  • Ore 21:30 – Concerto Steps Band

GAGLIANO CASTELFERRATO

Dalle 09:30 – Zona Piano Puleo
Sagra della Mostarda di Fichidindia e del Vino Cotto

  • Ore 11:00 – Spettacolo teatrale ai piedi della Rocca: Il Paese dei Balocchi
  • Ore 17:00 – Giochi tradizionali
  • Ore 21:30 – Concerto GYLDAC live band

NICOSIA

  • Ore 21:30 – Tradizionale “biscotto & vino”; a seguire intrattenimento musicale con i Suoni di Romagna
  • Ore 22:30 – Spettacolo pirotecnico

SICILIA OUTLET VILLAGE

Calici al Village

CATENANUOVA

Ore 21:00 – Piazza Madonna del Rosario: Chris Clun

Ore 22:00 – Piazza Madonna del Rosario
Concerto The Shades (Classic Rock Live)

LEONFORTE

Le Vie dei Tesori (info e prenotazioni su www.leviedeitesori.com)

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

