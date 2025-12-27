Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 28 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 28 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
• Ore 17:00 – Pro Loco
Le dis-avventure di Babbo Natale e la Befana – Burattini e Trucca bimbi
Su prenotazione
• Ore 20:30 – Garage Arts Platform
Tempo Perso – Proiezione di una serie realizzata dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Catania
• Ore 21:00 – M4 Lounge Drink
Live Peppe Schimmenti Sogni e Cachet
CENTURIPE
• Ore 09:30 – Centro storico
Trekking culturale, visite guidate tra memoria e meraviglia
LEONFORTE
• Ore 20:00 – Auditorium G. Verga
Concerto natalizio
AIDONE
• Ore 19:00 – Chiesa San Domenico
Concerto in acustico
PIETRAPERZIA
• Ore 19:30 – Green Pub
DjSet Face 2 Face
Andrea Sardo \ Wared
GAGLIANO CASTELFERRATO
• Ore 19:30 – Sant’Agostino
“Legumata” sulle note di Enzo Zappulla
TROINA
• Ore 18:30-21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone
• Ore 20:00 – Al 216
Serata Bingo
• Ore 21:00 – Centro polivalente Peppino Impastato
Tutti a ballare il liscio con il gruppo Traino Music
ASSORO
• Ore 18:30 – Sala Teatro comunale
Nightmare Before Christmas – film natalizio con pesca magica
VALGUARNERA
• Ore 16:00 – Sede del Circolo del Cinema
Proiezione film natalizio per bambini
• Ore 18:30 – Sede Via San Liborio
Proiezione film natalizio per bambini
VILLAROSA
• Dalle 11:00 – Villa Comunale
Band Smaniafonia
Small Band Terramurusa
Djset Luca D’Anca, The Spoon
• Ore 19:00 – Radici Sonore
Live degli SMANIAFONIA
VILLAPRIOLO
• Ore 16:00 – Sacrestia San Giuseppe
Docufilm per ragazzi
NICOSIA
• Ore 18:00 – Villa Antonino Burrafato
Dove nasce la magia del Natale
Elfi, luci, meraviglia e Babbo Natale
PIAZZA ARMERINA
• La mattina – Ottantasette
Speciale colazione americana e aperitivo con Romano Bros
• Ore 19:00 – Museo Trigona
Palermo Classica – Piano Recital
• Ore 19:00 – Chiesa S. Pietro
The Bronx Gospel Choir
