Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 28 dicembre 2025

4 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma domenica 28 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

• Ore 17:00 – Pro Loco

Le dis-avventure di Babbo Natale e la Befana – Burattini e Trucca bimbi

Su prenotazione

• Ore 20:30 – Garage Arts Platform

Tempo Perso – Proiezione di una serie realizzata dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Catania

• Ore 21:00 – M4 Lounge Drink

Live Peppe Schimmenti Sogni e Cachet

CENTURIPE

• Ore 09:30 – Centro storico

Trekking culturale, visite guidate tra memoria e meraviglia

LEONFORTE

• Ore 20:00 – Auditorium G. Verga

Concerto natalizio

AIDONE

• Ore 19:00 – Chiesa San Domenico

Concerto in acustico

PIETRAPERZIA

• Ore 19:30 – Green Pub

DjSet Face 2 Face

Andrea Sardo \ Wared

GAGLIANO CASTELFERRATO

• Ore 19:30 – Sant’Agostino

“Legumata” sulle note di Enzo Zappulla

TROINA

• Ore 18:30-21:00 – Cineteatro Camilleri

Proiezione film “Buen Camino” di Checco Zalone

• Ore 20:00 – Al 216

Serata Bingo

• Ore 21:00 – Centro polivalente Peppino Impastato

Tutti a ballare il liscio con il gruppo Traino Music

ASSORO

• Ore 18:30 – Sala Teatro comunale

Nightmare Before Christmas – film natalizio con pesca magica

VALGUARNERA

• Ore 16:00 – Sede del Circolo del Cinema

Proiezione film natalizio per bambini

• Ore 18:30 – Sede Via San Liborio

Proiezione film natalizio per bambini

VILLAROSA

• Dalle 11:00 – Villa Comunale

Band Smaniafonia

Small Band Terramurusa

Djset Luca D’Anca, The Spoon

• Ore 19:00 – Radici Sonore

Live degli SMANIAFONIA

VILLAPRIOLO

• Ore 16:00 – Sacrestia San Giuseppe

Docufilm per ragazzi

NICOSIA

• Ore 18:00 – Villa Antonino Burrafato

Dove nasce la magia del Natale

Elfi, luci, meraviglia e Babbo Natale

PIAZZA ARMERINA

• La mattina – Ottantasette

Speciale colazione americana e aperitivo con Romano Bros

• Ore 19:00 – Museo Trigona

Palermo Classica – Piano Recital

• Ore 19:00 – Chiesa S. Pietro

The Bronx Gospel Choir

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

