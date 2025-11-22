Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 23 novembre 2025

6 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma domenica 23 novembre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ  

ENNA

  • Ore 14:30 – Stadio Gen. Gaeta
    Campionato di calcio Serie D – Girone I
    Enna Calcio – Reggina 1914
  • Ore 15:00 – Palazzetto dello Sport
    Calcio a 5 femminile Serie C – Girone En
    Ennese – Leonesse White Leonforte (partita a porte chiuse)

PIETRAPERZIA

  • Ore 09:30 – Escursione “Pietraperzia, il Castello e le Rocche tra storia e roccia”
    (su prenotazione)

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 11:30 e 18:30 – Ottantasette
    Aperitivo con live dei Romano Bros
  • Ore 19:00 – Basilica Cattedrale
    Concerto d’organo del M° Antonio Frigè (ingresso libero)
  • Ore 21:30 – The Twins
    “Fratelli d’Italia Show”
    Canta con Angio e Paulie

TROINA

  • Ore 14:30 – Stadio Silvio Proto
    Calcio Prima Categoria – Girone E
    Città di Troina – Sporting Casale
  • Ore 16:30 e 18:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione “Paw Patrol – Missione Natale”

LEONFORTE

  • Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
    Proiezione del film “L’illusione perfetta: Now You See Me”

CERAMI

  • Ore 14:30 – Stadio comunale
    Calcio Seconda Categoria – Girone F
    Viola Futsal Cerami – Raddusa

AGIRA

  • Ore 17:30 – Stadio polivalente Don Pino Puglisi
    Calcio a 5 femminile Serie C – Girone En
    Argyrium – Santa Sofia Calcio

CATENANUOVA

  • Ore 18:00 – Cine Europa
    Proiezione del film
    “I Fantastici 4 – Gli inizi”

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ