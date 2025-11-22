Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 23 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 23 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 14:30 – Stadio Gen. Gaeta
Campionato di calcio Serie D – Girone I
Enna Calcio – Reggina 1914
- Ore 15:00 – Palazzetto dello Sport
Calcio a 5 femminile Serie C – Girone En
Ennese – Leonesse White Leonforte (partita a porte chiuse)
PIETRAPERZIA
- Ore 09:30 – Escursione “Pietraperzia, il Castello e le Rocche tra storia e roccia”
(su prenotazione)
PIAZZA ARMERINA
- Ore 11:30 e 18:30 – Ottantasette
Aperitivo con live dei Romano Bros
- Ore 19:00 – Basilica Cattedrale
Concerto d’organo del M° Antonio Frigè (ingresso libero)
- Ore 21:30 – The Twins
“Fratelli d’Italia Show”
Canta con Angio e Paulie
TROINA
- Ore 14:30 – Stadio Silvio Proto
Calcio Prima Categoria – Girone E
Città di Troina – Sporting Casale
- Ore 16:30 e 18:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione “Paw Patrol – Missione Natale”
LEONFORTE
- Ore 18:30 e 21:00 – Cinevolution
Proiezione del film “L’illusione perfetta: Now You See Me”
CERAMI
- Ore 14:30 – Stadio comunale
Calcio Seconda Categoria – Girone F
Viola Futsal Cerami – Raddusa
AGIRA
- Ore 17:30 – Stadio polivalente Don Pino Puglisi
Calcio a 5 femminile Serie C – Girone En
Argyrium – Santa Sofia Calcio
CATENANUOVA
- Ore 18:00 – Cine Europa
Proiezione del film
“I Fantastici 4 – Gli inizi”
