Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 21 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli appuntamenti in programma domenica 21 settembre in provincia di Enna.
ENNA
- Le Vie dei Tesori (info e prenotazioni su www.leviedeitesori.com)
- Ore 08:30/12:00 – Piazza Mazzini: donazione di sangue Avis in memoria del giudice Rosario Livatino
- Ore 09:15 – Sala Cerere: Convegno Ornitologico siciliano
- Ore 10:00/18:00 – Palazzo Chiaramonte: mostra d’arte inContemporaneo
- Ore 10:00/12:30 – Urban Center: laboratorio di pizzica a cura di Fabrizio Nigro (su prenotazione)
- Ore 11:00 – Castello di Lombardia: “Respirare la città che fu sede dei sovrani di Sicilia” con Pietro Colletta (info e prenotazioni su www.leviedeitesori.com)
- Ore 11:00 – Parco Proserpina, Festa dell’Unità: Le donne e la politica. Memorie e immagini del passato, lotte e orizzonti del futuro
- Ore 11:30 – Chiesa Ortodossa (ex convento dei Cappuccini): presentazione del libro di Dorica Orzan “Lansare de carte”
- Ore 16:00 – Campo Atletica Leggera Pregadio: Rugbista per un giorno, evento a cura dell’Unione Rugby Enna. A seguire, terzo tempo con aperitivo a cura del Mood
- Ore 17:00/19:00 – Urban Center: laboratorio di pizzica a cura di Fabrizio Nigro (su prenotazione)
- Ore 17:30 – Parco Proserpina, Festa dell’Unità: Territori in fuga. Comprendere per contrastare lo spopolamento
- Ore 17:30/23:00 – Piazza VI Dicembre: donazione di sangue Avis in memoria del giudice Rosario Livatino
- Ore 18:00 – Palazzo Chiaramonte: “Donne di Carta. Visita teatralizzata” (info e prenotazioni su www.leviedeitesori.com)
- Ore 19:30 – Parco Proserpina, Festa dell’Unità: Da terra di partenza a terra di opportunità. Immaginare sviluppo, inclusione e futuro di un territorio
- Ore 20:00 – Chiostro Eremo Montesalvo: Musica da film alla luce delle candele, tributo a Ennio Morricone e alle grandi colonne sonore del cinema con il Soundtrack Quartet (evento con biglietto)
- Ore 22:00 – Parco Proserpina: Festa dell’Unità con il concerto dei Crosswords
NICOSIA
- Concorso Internazionale Madonnari di Sicilia
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Ore 09:30 – Sportcity Day 2025