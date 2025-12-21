Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 21 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 21 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 09:00 – SPE
Mercatini di Natale
- Ore 17:00 – Dragon Scale
Torneo Yu-Gi-Oh
- Ore 17:30 – Urban Center
Presepe vivente
- Ore 17:30 – Pro Loco Enna
La Casa di Babbo Natale (evento per bambini) – evento gratuito su prenotazione
- Ore 18:00 – Quartiere Fundrisi
Street band natalizia e degustazione di buccellati (a cura del Panificio Spalletta)
- Ore 18:00 – Via Roma / Piazza Bovio
“Le case del Natale” – percorso culturale, artigianato e sapori tradizionali
PIAZZA ARMERINA
- Ore 11:30 – Ottantasette
Colazione americana già dalla mattina; a seguire aperitivo con live Romano Bros
VALGUARNERA CAROPEPE
- Ore 18:30 – Movida Gold
AperiArt Christmas Edition: esperienza sensoriale tra arte, artigianato e magia (con il prestigiatore Danilo Proietti) – fine evento 20:30
- Villa Falcone Borsellino
Ore 10:00 Sagra dei dolci natalizi
Ore 16:00 Proiezione film natalizio per bimbi
Ore 21:00 Brindisi augurale di Buon Natale (Sede Via San Liborio)
BARRAFRANCA
- Dalle 18:00 alle 22:00 – Chiostro Comunale (P.zza Regina Margherita)
Mostra dei presepi in concorso
GAGLIANO CASTELFERRATO
- Senza orario – Per le vie del paese
Banda musicale Santa Cecilia e le Majorettes
ASSORO
- Ore 17:30 in poi
Babbo Natale in slitta con regali, giro in slitta e foto; angolo dolce con zucchero filato e dolci
Ore 19:00 – (Largo della Memoria) Spettacolo con “CLAP CLAP” (Equilibristi Strampalati)
CERAMI
- Ore 17:00 – Piazza Marconi
Luna Park per bambini
- Senza orario
Christmas Street Band
- Ore 22:00 – La Fenice
Tombola
TROINA
- Ore 19:30 – Chiesa Santa Famiglia di Nazareth
“Adeste Fideles” – rassegna corale natalizia
- Ore 21:00 – Cineteatro Camilleri
“Sutta a stidda” (spettacolo musicale) con Talè cu sona
AIDONE
- Più orari
Ore 16:00–19:00 – (Centro sociale) Villaggio Babbo Natale
Ore 19:30 – Chiesa San Domenico Coro natalizio (a cura di Palermo Classica)
VILLAROSA
- Ore 16:00 – Villa comunale
Presepe vivente con degustazione, mercatini di Natale e zampognari
NISSORIA
- Ore 16:00 – Per le vie della città
Mercatini natalizi e Tiritalla Street Band
NICOSIA
- Ore 18:00 – Villa Burrrafato (Via Umberto)
“Dove nasce la magia del Natale”: foto con Babbo Natale e gli Elfi, giochi, Christmas Dance, angolo delle storie, giro in slitta
Ore 20:30 La fabbrica dei doni degli Elfi (a cura di “Dacosa Nasce Cosa”)
PIETRAPERZIA
- Ore 21:00 – Campo sportivo (Via Marconi)
Christmas Star Tractor 2025
CENTURIPE
- Ore 20:00 – Auditorium comunale
Commedia: “A casa capi quantu vali a patruna” di Pippo Anastasi
SPERLINGA
- Ore 20:00
“In cammino verso la grotta” – presepe vivente in cammino da Via Gragnano alla Grotta della Natività presso il Castello
- Ore 21:30 – Chiesa Madre San Giovanni Battisti
Stefania Bruno in “La Natività”
LEONFORTE
- Palazzetto dello Sport
Coppa dei Leoni – torneo calcio a 5 in stile Kings League
EVENTI SPORTIVI
ENNA
- Ore 14:30 – Stadio Gen. Gaeta
Calcio – Serie D (Girone I): Enna Calcio – CastrumFavara
NICOSIA
- Ore 14:30 – Stadio D. La Motta
Calcio – Promozione (Girone B): Polisportiva Nicosia – Santangiolese Calcio
AGIRA
- Ore 17:30 – Centro Polivalente Don Pino Puglisi
Calcio a 5 femminile – Serie C (Girone EN): Argyrìum – Atlantide
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.