Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 21 dicembre 2025

1 minuto ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma domenica 21 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 09:00 – SPE
    Mercatini di Natale
  • Ore 17:00 – Dragon Scale
    Torneo Yu-Gi-Oh
  • Ore 17:30 – Urban Center
    Presepe vivente
  • Ore 17:30 – Pro Loco Enna
    La Casa di Babbo Natale (evento per bambini) – evento gratuito su prenotazione
  • Ore 18:00 – Quartiere Fundrisi
    Street band natalizia e degustazione di buccellati (a cura del Panificio Spalletta)
  • Ore 18:00 – Via Roma / Piazza Bovio
    “Le case del Natale” – percorso culturale, artigianato e sapori tradizionali

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 11:30 – Ottantasette
    Colazione americana già dalla mattina; a seguire aperitivo con live Romano Bros

VALGUARNERA CAROPEPE

  • Ore 18:30 – Movida Gold
    AperiArt Christmas Edition: esperienza sensoriale tra arte, artigianato e magia (con il prestigiatore Danilo Proietti) – fine evento 20:30
  • Villa Falcone Borsellino
    Ore 10:00 Sagra dei dolci natalizi
    Ore 16:00 Proiezione film natalizio per bimbi
    Ore 21:00 Brindisi augurale di Buon Natale (Sede Via San Liborio)

BARRAFRANCA

  • Dalle 18:00 alle 22:00 – Chiostro Comunale (P.zza Regina Margherita)
    Mostra dei presepi in concorso

GAGLIANO CASTELFERRATO

  • Senza orario – Per le vie del paese
    Banda musicale Santa Cecilia e le Majorettes

ASSORO

  • Ore 17:30 in poi
    Babbo Natale in slitta con regali, giro in slitta e foto; angolo dolce con zucchero filato e dolci
    Ore 19:00 – (Largo della Memoria) Spettacolo con “CLAP CLAP” (Equilibristi Strampalati)

CERAMI

  • Ore 17:00 – Piazza Marconi
    Luna Park per bambini
  • Senza orario
    Christmas Street Band
  • Ore 22:00 – La Fenice
    Tombola

TROINA

  • Ore 19:30 – Chiesa Santa Famiglia di Nazareth
    “Adeste Fideles” – rassegna corale natalizia
  • Ore 21:00 – Cineteatro Camilleri
    “Sutta a stidda” (spettacolo musicale) con Talè cu sona

AIDONE

  • Più orari
    Ore 16:00–19:00 – (Centro sociale) Villaggio Babbo Natale
    Ore 19:30 – Chiesa San Domenico Coro natalizio (a cura di Palermo Classica)

VILLAROSA

  • Ore 16:00 – Villa comunale
    Presepe vivente con degustazione, mercatini di Natale e zampognari

NISSORIA

  • Ore 16:00 – Per le vie della città
    Mercatini natalizi e Tiritalla Street Band

NICOSIA

  • Ore 18:00 – Villa Burrrafato (Via Umberto)
    “Dove nasce la magia del Natale”: foto con Babbo Natale e gli Elfi, giochi, Christmas Dance, angolo delle storie, giro in slitta
    Ore 20:30 La fabbrica dei doni degli Elfi (a cura di “Dacosa Nasce Cosa”)

PIETRAPERZIA

  • Ore 21:00 – Campo sportivo (Via Marconi)
    Christmas Star Tractor 2025

CENTURIPE

  • Ore 20:00 – Auditorium comunale
    Commedia: “A casa capi quantu vali a patruna” di Pippo Anastasi

SPERLINGA

  • Ore 20:00
    “In cammino verso la grotta” – presepe vivente in cammino da Via Gragnano alla Grotta della Natività presso il Castello
  • Ore 21:30 – Chiesa Madre San Giovanni Battisti
    Stefania Bruno in “La Natività”

LEONFORTE

  • Palazzetto dello Sport
    Coppa dei Leoni – torneo calcio a 5 in stile Kings League

EVENTI SPORTIVI

ENNA

  • Ore 14:30 – Stadio Gen. Gaeta
    Calcio – Serie D (Girone I): Enna Calcio – CastrumFavara

NICOSIA

  • Ore 14:30 – Stadio D. La Motta
    Calcio – Promozione (Girone B): Polisportiva Nicosia – Santangiolese Calcio

AGIRA

  • Ore 17:30 – Centro Polivalente Don Pino Puglisi
    Calcio a 5 femminile – Serie C (Girone EN): Argyrìum – Atlantide

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

