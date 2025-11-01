Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 2 novembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma domenica 2 novembre in provincia di Enna.

Enna

  • Ore 10:00 — Festa del Rugby (Campo di atletica leggera T. Pregadio)

Calascibetta

  • Ore 08:30 — Il cammino del pellegrinaggio della Madonna di l’Artisina
    Escursione su prenotazione

Leonforte

  • Ore 18:30 e 21:00 — Cinevolution
    Proiezione film “La vita è così”

Troina

  • Ore 18:00 e 21:00 — Cineteatro Camilleri
    18:00: La famiglia Halloween · 21:00: The Conjuring.

Nicosia

  • Ore 14:30 — Calcio (Complesso sportivo S. La Motta)
    Polisportiva Nicosia-Profalcone

Piazza Armerina

  • Ore 11:30 e ore 18:30 – Ottantasette

    Aperitivo con Romano Bros Live

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

