Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 2 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 2 novembre in provincia di Enna.
Enna
- Ore 10:00 — Festa del Rugby (Campo di atletica leggera T. Pregadio)
Calascibetta
- Ore 08:30 — Il cammino del pellegrinaggio della Madonna di l’Artisina
Escursione su prenotazione
Leonforte
- Ore 18:30 e 21:00 — Cinevolution
Proiezione film “La vita è così”
Troina
- Ore 18:00 e 21:00 — Cineteatro Camilleri
18:00: La famiglia Halloween · 21:00: The Conjuring.
Nicosia
- Ore 14:30 — Calcio (Complesso sportivo S. La Motta)
Polisportiva Nicosia-Profalcone
Piazza Armerina
- Ore 11:30 e ore 18:30 – Ottantasette
Aperitivo con Romano Bros Live
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.