Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 19 ottobre 2025

53 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma domenica 19 ottobre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ  

ENNA

Ore 08:00 / 12:00 – Piazza Duomo
“Dona il tuo tempo, dona la vita” – Giornata di donazione e predonazione in autoemoteca a cura dell’AVIS.

Ore 10:00 / 18:00 – URBAN CENTER

Mostra collettiva dedicata alle Giornate europee del patrimonio 2025.

Ore 21:00 – M4 LOUNGE DRINK

Timeless Acoustic Duo – Live.

NICOSIA

ImpavidArte – Ex Teatro Comunale

  • Ore 10:00 – Passeggiata fotografica per Nicosia
  • Ore 18:30 – Convegno “Gli uomini e le stelle: dall’archeoastronomia all’ingegneria spaziale” con Ferdinando Maurici e Alberto Scuderi
  • Ore 20:30 – Premiazione opere in prosa
    Durante la cerimonia sarà conferito un premio speciale al M° Carmelo Sillicato.

NISSORIA

Ore 21:00 – Piazza Elio Romano – Sagra della Rametta
SUTTA STU CELU Tour – Original Sicilian Style.

CALCIO

Serie D – Girone I

  • Ore 15:00 – Stadio Gen. Gaeta (Enna): ENNA CALCIO – SANCATALDESE

Promozione – Girone B

  • Ore 15:30 – Complesso sportivo S. La Motta (Nicosia): POLISPORTIVA NICOSIA – CITTÀ DI GALATI

Prima Categoria – Girone E

  • Ore 15:30 – Stadio Silvio Proto (Troina): CITTÀ DI TROINA – CLUB CALCIO S. GREGORIO

Seconda Categoria – Girone F

  • Ore 15:30 – Stadio Enrico Greca (Pergusa): LAGOREAL 1981 – SANCONITANA
  • Ore 15:00 – Campo comunale Sant’Ippolito (Piazza Armerina): PIAZZA ARMERINA ASDC – PHILABORDON

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ