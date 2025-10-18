Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 19 ottobre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 19 ottobre in provincia di Enna.
ENNA
Ore 08:00 / 12:00 – Piazza Duomo
“Dona il tuo tempo, dona la vita” – Giornata di donazione e predonazione in autoemoteca a cura dell’AVIS.
Ore 10:00 / 18:00 – URBAN CENTER
Mostra collettiva dedicata alle Giornate europee del patrimonio 2025.
Ore 21:00 – M4 LOUNGE DRINK
Timeless Acoustic Duo – Live.
NICOSIA
ImpavidArte – Ex Teatro Comunale
- Ore 10:00 – Passeggiata fotografica per Nicosia
- Ore 18:30 – Convegno “Gli uomini e le stelle: dall’archeoastronomia all’ingegneria spaziale” con Ferdinando Maurici e Alberto Scuderi
- Ore 20:30 – Premiazione opere in prosa
Durante la cerimonia sarà conferito un premio speciale al M° Carmelo Sillicato.
NISSORIA
Ore 21:00 – Piazza Elio Romano – Sagra della Rametta
SUTTA STU CELU Tour – Original Sicilian Style.
CALCIO
Serie D – Girone I
- Ore 15:00 – Stadio Gen. Gaeta (Enna): ENNA CALCIO – SANCATALDESE
Promozione – Girone B
- Ore 15:30 – Complesso sportivo S. La Motta (Nicosia): POLISPORTIVA NICOSIA – CITTÀ DI GALATI
Prima Categoria – Girone E
- Ore 15:30 – Stadio Silvio Proto (Troina): CITTÀ DI TROINA – CLUB CALCIO S. GREGORIO
Seconda Categoria – Girone F
- Ore 15:30 – Stadio Enrico Greca (Pergusa): LAGOREAL 1981 – SANCONITANA
- Ore 15:00 – Campo comunale Sant’Ippolito (Piazza Armerina): PIAZZA ARMERINA ASDC – PHILABORDON
