Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 18 gennaio 2026

4 ore ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questi gli eventi in programma domenica 18 gennaio in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 14:30 – Stadio Gen. Gaeta
    Calcio – Serie D Girone I – Enna Calcio – Vigor Lamezia
  • Ore 15:00 – Stadio E. Greca
    Calcio – Seconda Categoria Girone F – Lagoreal 1981 – Valguarnerese
  • Ore 18:00 – Palazzetto dello Sport
    Basket – Divisione Regionale 2 – SSD Consolini Enna – Canicattì

TROINA

  • Ore 14:30 – Stadio S. Proto
    Calcio – Prima Categoria Girone E – Città di Troina – Sporting Indipendenza
  • Ore 20:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film Avatar

NICOSIA

  • Ore 15:00 – Stadio D. La Motta
    Calcio – Promozione Girone B – Polisportiva Nicosia – Cefalù

CERAMI

  • Ore 15:00 – Stadio comunale
    Calcio – Seconda Categoria Girone F – Viola Futsal Cerami – Philbordon

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 15:00 – Stadio comunale
    Calcio – Seconda Categoria Girone F – Piazza Armerina – Sanconitana

