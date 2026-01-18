Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 18 gennaio 2026

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 18 gennaio in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 14:30 – Stadio Gen. Gaeta
Calcio – Serie D Girone I – Enna Calcio – Vigor Lamezia
- Ore 15:00 – Stadio E. Greca
Calcio – Seconda Categoria Girone F – Lagoreal 1981 – Valguarnerese
- Ore 18:00 – Palazzetto dello Sport
Basket – Divisione Regionale 2 – SSD Consolini Enna – Canicattì
TROINA
- Ore 14:30 – Stadio S. Proto
Calcio – Prima Categoria Girone E – Città di Troina – Sporting Indipendenza
- Ore 20:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film Avatar
NICOSIA
- Ore 15:00 – Stadio D. La Motta
Calcio – Promozione Girone B – Polisportiva Nicosia – Cefalù
CERAMI
- Ore 15:00 – Stadio comunale
Calcio – Seconda Categoria Girone F – Viola Futsal Cerami – Philbordon
PIAZZA ARMERINA
- Ore 15:00 – Stadio comunale
Calcio – Seconda Categoria Girone F – Piazza Armerina – Sanconitana
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.