Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 16 novembre 2025

1 minuto ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma domenica 16 novembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Dalle 08:00 alle 13:00 – Sede CNA
    Donazione sangue in autoemoteca degli imprenditori della CNA a cura dell’Avis (su prenotazione)
  • Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
    “ITINERARIUM” – Mostra fotografica di M. Ferro
  • Dalle 10:00 alle 17:00 – Campo Atletica Leggera T. Pregadio
    “Rugby per tutti!”
  • Ore 14:30 – Stadio E. Greca
    Calcio, Seconda Categoria – Girone F
    Lagoreal 1981 – Viola Futsal Cerami
  • Ore 18:00 – Palazzetto dello Sport
    Basket, Divisione Regionale 2
    SSD Consolini Enna – Roncalli Basket
  • Ore 20:00 – M4 Lounge Drink
    Live dei C351 Trio Acustico

AGIRA

SAGRA DELLA CASSATELLA

  • Ore 10:00 – Corteo storico Agyrio con sbandieratori ed esposizione auto d’epoca
  • Ore 11:00 – Bar Europa – Aperitivo con DJ set live music Bruno Deejay
  • Ore 12:00 – Area gastronomica – Musica dal vivo con Carmelo Ariti (Blue Stratos)
  • Ore 15:00 – Esibizione “carri matti” lungo via Vittorio Emanuele
  • Ore 17:30 – Spettacolo itinerante con i Kimolia Street Band
  • Ore 21:00 – Bar Europa – DJ set live music con Bruno Deejay
  • Ore 21:00 – Musica sotto le stelle con la cover band Similaura

TROINA

  • Ore 09:00 – Escursione “Autunno: il respiro del Lago Ancipa e Rocche di Cunnulio” a cura dell’Officina AgroCulturale Cafeci (evento su prenotazione).
  • Ore 18:30 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
    Proiezione film “La vita va così”

PIAZZA ARMERINA

  • Ore 12:00 / 00:00 – Piazza Falcone e Borsellino
    International Street Food
  • Ore 14:30 – Campo sportivo comunale S. Ippolito
    Calcio, Seconda Categoria – Girone F
    Piazza Armerina – Atletico Nissa
  • Ore 15:30 – Piazza Pio La Torre
    Palio delle Botti
  • Ore 11:30 e 18:30 – Ottantasette
    Aperitivo con live Romano Bros

CALASCIBETTA

  • Ore 15:00 – Villaggio Bizantino Canalotto
    Piano and Poetry – Ore 15:00 escursione; ore 17:15 spettacolo (evento su prenotazione).

NICOSIA

  • Ore 14:30 – Stadio D. La Motta
    Calcio, Promozione – Girone B
    Polisportiva Nicosia – Monforte San Giorgio V.D.M.

BARRAFRANCA

  • Ore 15:00 – Stadio comunale G. Bonfirraro
    Calcio, Prima Categoria – Girone F
    Barrese – Città di Santa Croce

VALGUARNERA

  • Ore 14:30 – Stadio S. Elena
    Calcio, Seconda Categoria – Girone F
    Valguarnerese – Gagliano

LEONFORTE

  • Ore 16:00 – Campo Ambiente Sport
    Calcio a 5 femminile, Serie C – Girone EN
    Leonesse White – Atlantide
  • Ore 18:00
    Calcio a 5, Serie D – Girone CL–EN
    Virtus Leonforte – Gagliano

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

