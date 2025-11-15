Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 16 novembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 16 novembre in provincia di Enna.
ENNA
- Dalle 08:00 alle 13:00 – Sede CNA
Donazione sangue in autoemoteca degli imprenditori della CNA a cura dell’Avis (su prenotazione)
- Dalle 10:00 alle 18:00 – Urban Center
“ITINERARIUM” – Mostra fotografica di M. Ferro
- Dalle 10:00 alle 17:00 – Campo Atletica Leggera T. Pregadio
“Rugby per tutti!”
- Ore 14:30 – Stadio E. Greca
Calcio, Seconda Categoria – Girone F
Lagoreal 1981 – Viola Futsal Cerami
- Ore 18:00 – Palazzetto dello Sport
Basket, Divisione Regionale 2
SSD Consolini Enna – Roncalli Basket
- Ore 20:00 – M4 Lounge Drink
Live dei C351 Trio Acustico
AGIRA
SAGRA DELLA CASSATELLA
- Ore 10:00 – Corteo storico Agyrio con sbandieratori ed esposizione auto d’epoca
- Ore 11:00 – Bar Europa – Aperitivo con DJ set live music Bruno Deejay
- Ore 12:00 – Area gastronomica – Musica dal vivo con Carmelo Ariti (Blue Stratos)
- Ore 15:00 – Esibizione “carri matti” lungo via Vittorio Emanuele
- Ore 17:30 – Spettacolo itinerante con i Kimolia Street Band
- Ore 21:00 – Bar Europa – DJ set live music con Bruno Deejay
- Ore 21:00 – Musica sotto le stelle con la cover band Similaura
TROINA
- Ore 09:00 – Escursione “Autunno: il respiro del Lago Ancipa e Rocche di Cunnulio” a cura dell’Officina AgroCulturale Cafeci (evento su prenotazione).
- Ore 18:30 e 21:00 – Cineteatro Camilleri
Proiezione film “La vita va così”
PIAZZA ARMERINA
- Ore 12:00 / 00:00 – Piazza Falcone e Borsellino
International Street Food
- Ore 14:30 – Campo sportivo comunale S. Ippolito
Calcio, Seconda Categoria – Girone F
Piazza Armerina – Atletico Nissa
- Ore 15:30 – Piazza Pio La Torre
Palio delle Botti
- Ore 11:30 e 18:30 – Ottantasette
Aperitivo con live Romano Bros
CALASCIBETTA
- Ore 15:00 – Villaggio Bizantino Canalotto
Piano and Poetry – Ore 15:00 escursione; ore 17:15 spettacolo (evento su prenotazione).
NICOSIA
- Ore 14:30 – Stadio D. La Motta
Calcio, Promozione – Girone B
Polisportiva Nicosia – Monforte San Giorgio V.D.M.
BARRAFRANCA
- Ore 15:00 – Stadio comunale G. Bonfirraro
Calcio, Prima Categoria – Girone F
Barrese – Città di Santa Croce
VALGUARNERA
- Ore 14:30 – Stadio S. Elena
Calcio, Seconda Categoria – Girone F
Valguarnerese – Gagliano
LEONFORTE
- Ore 16:00 – Campo Ambiente Sport
Calcio a 5 femminile, Serie C – Girone EN
Leonesse White – Atlantide
- Ore 18:00
Calcio a 5, Serie D – Girone CL–EN
Virtus Leonforte – Gagliano
Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna.