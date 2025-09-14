Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 14 settembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 14 settembre in provincia di Enna.
ENNA
Viale Diaz: Fiera di Settembre
Dalle ore 09 – Lago Pergusa: Giornata Verde, passeggiata ecologica con raccolta volontaria e libera di rifiuti nelle strade attorno al Lago
Ore 19:30 – M-4 Lounge Drink: DjSet Mattia Tmb
CENTURIPE
Museo Archeologico: Mostra itinerante “Paolo Orsi da Akragas a Zancle”
Ore 21:00 – Piazza Duomo: Over Sound Band (Live Music), a seguire Alessandro Gandolfo Show
VALGUARNERA CAROPEPE
Sagra dello Zafferano
