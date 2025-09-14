Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 14 settembre 2025

Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma domenica 14 settembre in provincia di Enna.

ENNA

Viale Diaz: Fiera di Settembre

Dalle ore 09 – Lago Pergusa: Giornata Verde, passeggiata ecologica con raccolta volontaria e libera di rifiuti nelle strade attorno al Lago

Ore 19:30 – M-4 Lounge Drink: DjSet Mattia Tmb

CENTURIPE

Museo Archeologico: Mostra itinerante “Paolo Orsi da Akragas a Zancle”

Ore 21:00 – Piazza Duomo: Over Sound Band (Live Music), a seguire Alessandro Gandolfo Show

VALGUARNERA CAROPEPE

Sagra dello Zafferano

