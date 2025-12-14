Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 14 dicembre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 14 dicembre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 17:30 – Parrocchia San Giorgio
190° Anniversario di Fondazione della Confraternita Maria SS. delle Grazie con inaugurazione murales
- Ore 19:30 – Teatro Neglia
La serata de Gli Eclettici
Spettacolo con ticket
AGIRA
- Sicilia Outlet Village
Winter Harmonies
CENTURIPE
- Ore 08:00 – Campo sportivo C.da Capitano
Attività radioamatoriale A cura dell’Ass. Radioamatori Italiani Sez. Acireale
- Ore 14:00 – Campo sportivo C.da Capitano
Mud Experience Edz 2025 – Arrivo raduno fuoristrada A cura di Ciclopi Catania Club 4×4
VALGUARNERA
- Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00
Mercatini di Natale
- Ore 19:30
Concerto di Natale
NICOSIA
- Ore 09:30
Il Campanito, dai laghetti alla Rocca – Escursione naturalistica
Evento con quota e su prenotazione
- Ore 17:30 – Museo Diocesiano
Consonanze Barocche Ensemble – Concerto gratuito
ASSORO
- Dalle ore 10:00
Apertura mercatini artigianali e food, degustazione pani e formaggi, Babbi Natali in Vespa, zampognari, laboratori per bambini, show cooking natalizio con degustazioni gratuite
Apertura concorso presepi in miniatura 2025
TROINA
- Ore 18:00 – Cineteatro Camilleri
Premiazione concorso di poesia a “Tema libero” in lingua italiana e dialettale A cura dell’Associazione “Argento Vivo”
SPERLINGA
- Ore 09:30 – Scopri Sperlinga
Evento a pagamento su prenotazione
LEONFORTE
- Ore 16:00 e 18:00 – Cinevolution
Spettacolo acrobatico per bambini “Il Grinch”
- Ore 18:00 – Piazza IV Novembre
Spettacoli di canti e musica
NISSORIA
- Dalle ore 10:00 – Piazza Duomo
Foto, gadget, musica, zucchero filato, casetta di Babbo Natale
- Ore 10:00 – “Ancestrale”
Reading di poesie, omaggio alla scrittrice catanese Sapienza con accompagnamento musicale
PIETRAPERZIA
- Ore 19:00 – Green Pub
Aperi Green
- Ore 19:00 – Piazza Vittorio Emanuele
Inaugurazione dell’Esposizione di Presepi Artistici
