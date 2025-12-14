Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 14 dicembre 2025

22 minuti ago
Cosa fare a Enna e provincia
Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

Questi gli eventi in programma domenica 14 dicembre in provincia di Enna.

ENNA

  • Ore 17:30 – Parrocchia San Giorgio
    190° Anniversario di Fondazione della Confraternita Maria SS. delle Grazie con inaugurazione murales
  • Ore 19:30 – Teatro Neglia
    La serata de Gli Eclettici
    Spettacolo con ticket

AGIRA

  • Sicilia Outlet Village
    Winter Harmonies

CENTURIPE

  • Ore 08:00 – Campo sportivo C.da Capitano
    Attività radioamatoriale A cura dell’Ass. Radioamatori Italiani Sez. Acireale
  • Ore 14:00 – Campo sportivo C.da Capitano
    Mud Experience Edz 2025 – Arrivo raduno fuoristrada A cura di Ciclopi Catania Club 4×4

VALGUARNERA

  • Dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00
    Mercatini di Natale
  • Ore 19:30
    Concerto di Natale

NICOSIA

  • Ore 09:30
    Il Campanito, dai laghetti alla Rocca – Escursione naturalistica
    Evento con quota e su prenotazione
  • Ore 17:30 – Museo Diocesiano
    Consonanze Barocche Ensemble – Concerto gratuito

ASSORO

  • Dalle ore 10:00
    Apertura mercatini artigianali e food, degustazione pani e formaggi, Babbi Natali in Vespa, zampognari, laboratori per bambini, show cooking natalizio con degustazioni gratuite
    Apertura concorso presepi in miniatura 2025

TROINA

  • Ore 18:00 – Cineteatro Camilleri
    Premiazione concorso di poesia a “Tema libero” in lingua italiana e dialettale A cura dell’Associazione “Argento Vivo”

SPERLINGA

  • Ore 09:30 – Scopri Sperlinga
    Evento a pagamento su prenotazione

LEONFORTE

  • Ore 16:00 e 18:00 – Cinevolution
    Spettacolo acrobatico per bambini “Il Grinch”
  • Ore 18:00 – Piazza IV Novembre
    Spettacoli di canti e musica

NISSORIA

  • Dalle ore 10:00 – Piazza Duomo
    Foto, gadget, musica, zucchero filato, casetta di Babbo Natale
  • Ore 10:00 – “Ancestrale”
    Reading di poesie, omaggio alla scrittrice catanese Sapienza con accompagnamento musicale

PIETRAPERZIA

  • Ore 19:00 – Green Pub
    Aperi Green
  • Ore 19:00 – Piazza Vittorio Emanuele
    Inaugurazione dell’Esposizione di Presepi Artistici

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

