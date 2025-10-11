Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 12 ottobre 2025

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.
Questi gli eventi in programma domenica 12 ottobre in provincia di Enna.
ENNA
- Ore 10:00/18:00 – URBAN CENTER
Mostra collettiva dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.
- Ore 10:30 – ARCHIVIO DI STATO
Congresso “Vero, falso o autentico? Dai documenti d’archivio alle FAKE NEWS” con Pietro Colletta (evento Biblioinsieme – ingresso gratuito)
- Ore 19:30 – TEATRO F.P. NEGLIA
“Rita da Cascia, il Musical”
NICOSIA
FESTA DEL CANNOLO
- Ore 10:00 – Apertura stand, piazza Garibaldi
- Ore 10:30 – “Il giro del cannolo”, gara di abilità tra i visitatori, piazza Garibaldi
- Ore 11:00 – Presentazione del libro di Giusi Battaglia “La Sicilia dei sapori segreti”, auditorium Dante Alighieri
- Ore 14:00 – Appuntamento goloso da Stock Family
- Ore 15:30 – “Il giro del cannolo” – seconda manche
- Ore 17:00 – Gruppo Folkloristico Amastra
- Ore 21:00 – Spettacolo musicale Retro Ska, piazza Garibaldi
FAI d’Autunno:
- Ore 9/13 – 15/17 – Apertura straordinaria del sito rupestre di Monte Sant’Elena e Via di Falco
PIAZZA ARMERINA
- Agriturismo Bannata
Mostra dedicata a Yvonne Kohler
- Ore 9:30/12:30 – 15:30/17:30 – Museo Diocesano – FAI d’Autunno, visite
CALASCIBETTA
- Ore 09:30 – Piazza Santa Barbara
Escursione archeologico-naturalistica “Da Tre Croci a Cozzo Privita – L’archeologia dell’altipiano e la rinascita del bosco” a cura delle Guide Ambientali Escursionistiche dell’associazione Hisn al-Giran (su prenotazione)
- Ore 10/13 – 15/18 – Il Poggio del Gran Conte Ruggero d’Altavilla e Cappella Palatina
Visite FAI d’Autunno
CENTURIPE
- Ore 17:00 – TEATRO NEI VICOLI
Dieci location si trasformano in palco con la compagnia “U Diri”, accompagnata da musicisti con strumenti tradizionali siciliani.
Percorso: 1) A Sirinata (via Giotto-Giuliano) – 2) A Fujtina (SS. Sacramento) – 3) Sotto al balcone (via Alessandro Volta) – 4) U censimentu (via Garibaldi-vico Rossini) – 5) Cavalleria quasi rusticana (Piazza al Monumento ai caduti) – 6) Sotto al balcone (via Michele Bianchi) – 7) A Sirinata (Baglio Comunale) – 8) A Fujtina (piazzetta di Padre Pio) – 9) U censimentu (Arco al Monumento ai caduti) – 10) Cavalleria quasi rusticana (Convento).
