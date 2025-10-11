Cosa fare a Enna e provincia: gli eventi di domenica 12 ottobre 2025

7 secondi ago
Cosa fare a Enna e provincia
PUBBLICITÀ    

Questa rubrica è realizzata in collaborazione con la pagina Instagram CosafareaEnna, dove troverete il calendario completo e i dettagli di ogni evento.

PUBBLICITÀ    

Questi gli eventi in programma domenica 12 ottobre in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ  

ENNA

  • Ore 10:00/18:00 – URBAN CENTER
    Mostra collettiva dedicata alle Giornate Europee del Patrimonio 2025.
  • Ore 10:30 – ARCHIVIO DI STATO
    Congresso “Vero, falso o autentico? Dai documenti d’archivio alle FAKE NEWS” con Pietro Colletta (evento Biblioinsieme – ingresso gratuito)
  • Ore 19:30 – TEATRO F.P. NEGLIA
    “Rita da Cascia, il Musical”

NICOSIA

FESTA DEL CANNOLO

  • Ore 10:00 – Apertura stand, piazza Garibaldi
  • Ore 10:30 – “Il giro del cannolo”, gara di abilità tra i visitatori, piazza Garibaldi
  • Ore 11:00 – Presentazione del libro di Giusi Battaglia “La Sicilia dei sapori segreti”, auditorium Dante Alighieri
  • Ore 14:00 – Appuntamento goloso da Stock Family
  • Ore 15:30 – “Il giro del cannolo” – seconda manche
  • Ore 17:00 – Gruppo Folkloristico Amastra
  • Ore 21:00 – Spettacolo musicale Retro Ska, piazza Garibaldi

FAI d’Autunno:

  • Ore 9/13 – 15/17 – Apertura straordinaria del sito rupestre di Monte Sant’Elena e Via di Falco

PIAZZA ARMERINA

  • Agriturismo Bannata
    Mostra dedicata a Yvonne Kohler
  • Ore 9:30/12:30 – 15:30/17:30 – Museo Diocesano – FAI d’Autunno, visite

CALASCIBETTA

  • Ore 09:30 – Piazza Santa Barbara
    Escursione archeologico-naturalistica “Da Tre Croci a Cozzo Privita – L’archeologia dell’altipiano e la rinascita del bosco” a cura delle Guide Ambientali Escursionistiche dell’associazione Hisn al-Giran (su prenotazione)
  • Ore 10/13 – 15/18 – Il Poggio del Gran Conte Ruggero d’Altavilla e Cappella Palatina
    Visite FAI d’Autunno

CENTURIPE

  • Ore 17:00 – TEATRO NEI VICOLI
    Dieci location si trasformano in palco con la compagnia “U Diri”, accompagnata da musicisti con strumenti tradizionali siciliani.
    Percorso: 1) A Sirinata (via Giotto-Giuliano) – 2) A Fujtina (SS. Sacramento) – 3) Sotto al balcone (via Alessandro Volta) – 4) U censimentu (via Garibaldi-vico Rossini) – 5) Cavalleria quasi rusticana (Piazza al Monumento ai caduti) – 6) Sotto al balcone (via Michele Bianchi) – 7) A Sirinata (Baglio Comunale) – 8) A Fujtina (piazzetta di Padre Pio) – 9) U censimentu (Arco al Monumento ai caduti) – 10) Cavalleria quasi rusticana (Convento).

Segnalate i vostri eventi alla pagina Instagram CosafareaEnna. Per info su articoli e servizi video dedicati agli eventi, scrivere a redazione@ennalive.it.

PUBBLICITÀ